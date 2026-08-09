Vibrația zilei este 1 și încheiem un capitol și deschidem altul.

Horoscop 10 august 2026 – LEU

O să puteți semna acte, să perfecționați niște situații care v-au dat bătăi de cap și o să faceți progrese pe mai multe planuri. Vă pregătiți de o ieșire la rampă cu un proiect care să vă aducă bani și o să vă iasă pasența.

Horoscop 10 august 2026 – FECIOARĂ

Se pare că o să aveți spor la activitățile profesionale și vă rămâne timp și pentru o scurtă vacanță, dacă vă achitați de toate obligațiile. O să descoperiți cauzele unor dureri, poate vă duceți la analize sau vă parvin deja rezultatele, dacă le-ați făcut cu ceva timp în urmă.

Horoscop 10 august 2026 – BALANȚĂ

O să aveți puterea și delicatețea, totodată, să reparați o relație care scârțâia în ultima vreme și o să vă adaptați la noua situație, că poate ați stat departe unul de celălalt. E bine să vă cereți drepturile, să vi se plătească orele suplimentare și să candidați și voi la o funcție, să nu vă plafonați.

Horoscop 10 august 2026 – SCORPION

O să vă puteți lua banii pentru care ați muncit și să cumpărați diverse lucruri pentru casă ori să mai luați o tranșă de vacanță, să vă duceți la relaxare. Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să intrați în posesia unor documente, ca să avansați cu toate proiectele la care ați lucrat.

Horoscop 10 august 2026 – SĂGETĂTOR

Aveți proiecte noi, care or să vă acapareze cu totul, și o să faceți un salt în carieră. O să dați și de sponsori care să finanțeze proiectele și o să vă bucurați de succes. Cineva de care sunteți atașați sufletește vă caută și poate o să construiți o relație care să vă împlinească, să vă facă fericiți.

Horoscop 10 august 2026 – CAPRICORN

O să capete valoare munca voastră. De unde nu treceați drept favoriți, acum însă o să primiți validare din partea șefilor. Or să vă intre niște bani și poate mai dați o fugă pe undeva, câteva zile sau poate în weekend.

Horoscop 10 august 2026 – VĂRSĂTOR

Se conturează o colaborare, care o să se desfășoare în condiții optime, că ați perfecționat comunicarea cu cei de la slujbă, cu partenerii de afaceri, și o să meargă totul strună. E bine să vă acordați și vouă șansa de a fi fericiți, că poate a trecut suficient timp de când s-o fi încheiat o relație.

Horoscop 10 august 2026 – PEȘTI

Poate o să insiste un angajator să vă uniți forțele ca să lucrați la ceva care v-ar aduce notorietate și bani, dar e de cântărit bine situația. Vești bune de la drum, poate vă invită cineva să-i faceți o vizită și, în funcție de timp și de bani, o să dați o fugă până acolo.

Horoscop 10 august 2026 – BERBEC

Se anunță un răspuns de la voi, că e cineva care vrea să știe dacă mai are vreo șansă de a fi din nou împreună sau fiecare pe drumul lui. Or să vă intre bani și poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână, să vă eliberați de anxietăți.

Horoscop 10 august 2026 – TAUR

Poate faceți o evaluare a banilor din cont, să vedeți de ce sumă aveți nevoie ca să mai faceți o plimbare la malul mării sau la munte, undeva, cu ai voștri. Se poate să mai apară vreo restanță, că n-ați plătit la timp o asigurare, cine știe ce taxe, și o să vă descurcați fără probleme.

Horoscop 10 august 2026 – GEMENI

Or să aterizeze și banii pe care-i așteptați cine știe de când și o să vă puteți mișca, să faceți niște achiziții și să vă mai permiteți mici răsfățuri. O să mai faceți, poate, unele investiții în casă, dați refresh interiorului și o să vă pregătiți, poate, de un eveniment festiv.

Horoscop 10 august 2026 – RAC

Se anunță o perioadă bănoasă și o să puneți deoparte acei bani ca să vă mutați altundeva sau să vă luați o mașină. Se poate să vă scoată cineva la o terasă, poate are un cadou pentru voi sau vizita, în sine, o fi cadoul.