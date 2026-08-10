Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem.

Horoscop 11 august 2026 – LEU

Program încărcat, e și mult de lucru, aveți și întâlniri și o să faceți față tuturor situațiilor, că aveți o energie debordantă și nu vă lipsește nici cheful de treabă. O să primiți o invitație la cafea, la plimbare, la o terasă și o să vă bucurați de vești bune și probabile oferte de colaborare.

Horoscop 11 august 2026 – FECIOARĂ

O să faceți un bilanț, să vedeți cum stați și cu banii, și cu sănătatea, și o să faceți niște alegeri ca să plecați pe undeva, dacă vă ajung banii. E momentul să faceți niște investigații medicale, ca să vă asigurați că sănătatea e în bună regulă, iar dacă e, totuși, ceva, să urmați un tratament.

Horoscop 11 august 2026 – BALANȚĂ

E o acalmie în sfera sentimentală, poate vă faceți program comun cu partenerul de cuplu și o să capete culoare relația voastră, n-o să vă mai simțiți singuri. E posibil să primiți o ofertă de job și, dacă sunteți bine, s-ar putea s-o acceptați, ca să vă meargă mai bine profesional.

Horoscop 11 august 2026 – SCORPION

Vă invită cineva într-o scurtă vacanță, poate fi un city break, la sfârșit de săptămână, dar se poate să aveți de rezolvat și niște treburi de serviciu și să dați o fugă în alt oraș, chiar și în străinătate. O să primiți o confirmare dintr-un birou al autorităților și vi se deschide un alt traseu profesional – de succes.

Horoscop 11 august 2026 – SĂGETĂTOR

Poate dați un examen, niște echivalări și o să vă pregătiți pentru următoarea etapă, care o să înceapă imediat, din toamnă. O să revină cineva care v-a lipsit și o caldă prietenie se reactivează, că tot ce-ați construit s-a păstrat.

Horoscop 11 august 2026 – CAPRICORN

O să aveți de dus muncă de lămurire cu șefii, să vă dea ceva anume de lucru, să vă acorde niște beneficii și să nu vă mai simțiți încorsetați la serviciu. E bine să insistați pe lângă cine trebuie, ca să vă luați banii, că sunt șanse mari să-i recuperați pe toți.

Horoscop 11 august 2026 – VĂRSĂTOR

O să interacționați cu niște oameni care au nevoie de ideile voastre, de mâna de lucru, ca să iasă produse de calitate, să fie cu succes. Poate o să cheltuiți niște bani cu locuința, în perioada asta, ca să aduceți un plus de confort, să fie mai mult spațiu, poate.

Horoscop 11 august 2026 – PEȘTI

Se adună bani din mai multe surse, pot fi restanțe, cu care să mai luați una, alta prin casă, dar poate v-ajung ca să mai luați o porție de concediu. E posibil să vină niște musafiri de la drum și să rămână câteva zile, ca să-și rezolve niște probleme de sănătate, pare-se.

Horoscop 11 august 2026 – BERBEC

E posibil să vi se aprindă călcâiele după cineva care întruchipează idealul vostru și o să vă încercați șansele de a fi împreună și fericiți, nu oricum. Se observă o mai bună comunicare cu anturajul, o să aveți preocupări comune și asta o să vă consolideze relațiile.

Horoscop 11 august 2026 – TAUR

Poate se ivește ocazia să vă luați o mașină, la un preț convenabil, și să vă rămână și pentru o excursie la malul mării, ca să vă aerisiți. Poate vă luați o cazare la munte sau la malul mării și o să vă priească la maximum, o să vă placă, o să vedeți.

Horoscop 11 august 2026 – GEMENI

Se observă succes în sfera comunicării, poate vorbiți de la tribună, aveți ceva de transmis în rețelele de socializare sau o fi un examen. Ori poate o să fiți declarați admiși. Poate plecați într-o excursie și o să fie un bun prilej de socializare cu niște oameni cu care aveți afinități comune.

Horoscop 11 august 2026 – RAC

Or să vă intre bani, probabil din mai multe surse, și o să aveți de plimbări, de ieșit la masă cu prietenii, cu familia, ca să vă simțiți în largul vostru. Poate vă convinge un angajator să bateți palma pentru un proiect care vi se potrivește și o să aveți parte de câștiguri – garantat.