Nivelul apelor scade alarmant, transporturile fluviale sunt puse în dificultate, iar în unele regiuni au fost impuse restricții privind consumul de apă, scrie Brabants Dagblad.

La granița cu Țările de Jos, în landul Renania de Nord-Westfalia, nivelul apei Rinului a coborât la o valoare record. Luni seară, apa măsura doar 66 de centimetri, cu un centimetru mai puțin decât în ziua precedentă, când fusese deja atins un record negativ.

Nivelul extrem de scăzut al apei provoacă îngrijorare în industria transporturilor fluviale. Navele pot continua să circule, însă trebuie să transporte mai puțină marfă, informează Federația Germană a Navigației Interioare.

Fabian Spiess, directorul adjunct al organizației, a declarat pentru postul de televiziune ZDF că navele vor circula „atât timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere fizic și în condiții de siguranță”.

Îngrijorările sunt cu atât mai mari pentru luna august. Dacă nu va ploua între timp, companii de transport fluvial precum HGK Shipping, care operează o flotă de 300 de nave, ar putea fi nevoite să își suspende parțial sau chiar complet activitatea.

„Rinul este o arteră esențială pentru transportul de mărfuri”

Thilo Schaefer, economist la Institutul Economiei Germane, consideră că situația este „serioasă”.

„Rinul este o arteră esențială pentru transportul de mărfuri în Germania”, a declarat Schaefer pentru ZDF.

În acest context, landul Renania de Nord-Westfalia cere măsuri urgente. Ministrul Transporturilor, Oliver Krischer, membru al Partidului Verzilor, propune constituirea unei echipe naționale care să găsească soluții pentru îmbunătățirea situației transporturilor.

„Avem nevoie, pe termen scurt, de o echipă națională de intervenție pentru măsuri menite să îmbunătățească situația transporturilor”, spune Krischer. El vrea să colaboreze cu celelalte landuri ale țării.

Germania se confruntă de săptămâni întregi cu o perioadă extrem de secetoasă, alimentată de temperaturile ridicate și de lipsa precipitațiilor.

Problemele nu se limitează la Rin. Și marile fluvii Elba și Dunărea sunt afectate de nivelurile scăzute ale apei, în timp ce numeroase zone rurale se confruntă cu aceeași problemă.

Situația este dificilă și în landul Saxonia Inferioară. În unele localități, fermierii și locuitorii nu mai au voie să ia apă din surse publice, avertizează organizația regională pentru alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Practic, oamenii nu mai pot umple piscinele și trebuie să găsească soluții alternative pentru udarea plantelor.

La München, oamenii sunt sfătuiți să facă duș, nu baie

Și cei 1,6 milioane de locuitori ai orașului München sunt obligați de mai mult timp să economisească apa. Din 14 iulie, în capitala Bavariei se aplică reguli stricte.

Locuitorii sunt sfătuiți să nu facă baie în cadă în timpul zilei, ci să facă duș. Apa nu trebuie lăsată să curgă în timp ce oamenii se spală pe dinți, iar spălatul mașinii acasă este interzis.

Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 50.000 de euro.

Nu toți locuitorii sunt însă impresionați de restricții. O motociclistă în vârstă de 50 de ani a declarat pentru Die Zeit: „Pentru mine, lipsa apei este o prostie. Există o cantitate infinită de apă. Nu-mi pasă deloc de interdicții și amenzi.”

Nivelul apei din Isar ascunde o problemă și mai mare

La prima vedere, situația de pe Isar, râul care traversează München, nu pare la fel de gravă. Nivelul apei este de 91 de centimetri, iar râul pare destul de plin.

Imaginea este însă înșelătoare. München nu își ia apa potabilă din Isar, ci din pânza freatică, iar nivelul apei subterane a scăzut până la valori îngrijorătoare.

Germania așteaptă acum răcirea vremii și ploi abundente. Prognoza arată că marți și miercuri ar putea ploua puternic în Berlin și în împrejurimi.

Pentru ca nivelurile apelor să revină însă la normal, cel mai probabil va fi nevoie de mult mai mult decât câteva zile de ploaie.