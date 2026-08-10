În Neamţ, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici, notează News.ro.

MApN informează, luni, că exerciţiul pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, MOBEX NT-SV-BT-26, se va desfăşura, în perioada 14-18 septembrie, în judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani.

„Rezerviştii cu domiciliul în respectivele judeţe vor participa, pe durata unei zile, la activităţi specifice de pregătire, în unităţile militare în care sunt repartizaţi”, precizează sursa citată.

De asemenea, potrivit aceleieaşi surse, în judeţul Neamţ, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici.

„MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. Potrivit legii, rezerviştii participă la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea rezerviştilor salariaţi la aceste activităţi, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar”, precizează MApN.

Documentele de convocare pentru exerciţiu vor fi înmânate rezerviştilor de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Internemai arată sursa citată.

Exerciţiile de tip MOBEX sunt planificate şi organizate pe timp de pace, pe teritoriul naţional, şi vizează, în principiu, zece judeţe pe parcursul unui an. Activităţile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal şi materiale a structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Exerciţii similare au mai avut loc în judeţul Neamţ, în anul 2018, în judeţul Suceava, în anul 2019, iar în judeţul Botoşani, în anul 2016.