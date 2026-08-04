Fenomenul poate fi observat și din România, mai ales din locuri întunecate, departe de luminile orașelor. Află când are loc maximul, unde se vede cel mai bine și cum poți încerca să fotografiezi Perseidele chiar și cu telefonul mobil.

Ce sunt Perseidele

Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori și pot fi văzute în fiecare an, în aceeași perioadă. Deși fenomenul este numit popular „ploaie de stele”, stelele nu cad de pe cer. Dârele luminoase apar atunci când Pământul trece printr-o zonă în care au rămas particule de praf și fragmente lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle, conform NASA.

Când aceste particule intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului, aerul din jurul lor se încălzește și produce o urmă luminoasă. Particulele aflate încă în spațiu se numesc meteoroizi, iar lumina pe care o vedem pe cer poartă numele de meteor. Doar fragmentele care ajung până la sol sunt numite meteoriți, însă cele mai multe particule ale Perseidelor sunt foarte mici și se distrug complet în atmosferă.

Numele fenomenului vine de la constelația Perseu, fiindcă meteorii par să pornească din acea parte a cerului. În realitate, ei pot apărea aproape oriunde, așa că este bine să privești o zonă cât mai largă. În condiții bune pot fi observate zeci de dâre pe oră, fără telescop sau alte aparate speciale.

Data și ora exactă. În ce noapte se atinge maximul Perseidelor în România

În 2026, Perseidele pot fi observate până pe 24 august, însă cele mai multe dâre luminoase sunt așteptate în noaptea de miercuri, 12 august, spre joi, 13 august. Pentru cei din România, cel mai bine este să iasă afară după lăsarea întunericului și să urmărească cerul până aproape de răsărit.

Maximul este estimat pentru dimineața zilei de 13 august, între orele 05:00 și 07:00, ora României. Totuși, spre finalul acestui interval cerul începe deja să se lumineze, așa că perioada cea mai bună pentru observație va fi, în practică, între orele 23:00 și 05:00. Cele mai mari șanse apar după miezul nopții, mai ales între 03:00 și 05:00.

Condițiile vor fi foarte bune, fiindcă pe 12 august este Lună Nouă, iar lumina Lunii nu va acoperi meteorii mai slabi. Numărul dârelor văzute depinde însă de nori, de luminile din jur și de locul ales. Departe de oraș, sub un cer senin și întunecat, Perseidele vor putea fi urmărite mult mai ușor.

Unde poți vedea cel mai bine Perseidele

Pentru a vedea cât mai multe Perseide, caută un loc întunecat, aflat departe de felinare, reclame luminoase, parcări și clădiri cu ferestre aprinse. Pe scara Bortle, care arată cât de luminat este cerul, o zonă de clasa 3 sau 4 este o alegere bună. Uneori este suficient să ieși câțiva kilometri din oraș, într-un loc în care luminile nu se mai văd puternic.

În România, condiții bune pot fi găsite în Munții Apuseni, Retezat, Delta Dunării sau în zonele rurale din Dobrogea. Verifică însă locul înainte, fiindcă o pensiune, un drum sau o parcare puternic iluminată pot strica priveliștea. Alege un câmp, o poiană sau un platou cu vedere largă spre cer. Nu trebuie să privești doar spre constelația Perseu, întrucât meteorii pot apărea în orice direcție. Așază-te pe o pătură sau pe un șezlong și lasă ochii aproximativ 30 de minute să se obișnuiască cu întunericul.

Cum să fotografiezi Perseidele cu telefonul mobil

Perseidele pot fi fotografiate și cu telefonul, mai ales dacă ai un model mai nou, prevăzut cu mod Pro, Night sau Astrophotography. Totuși, rezultatul nu este garantat, fiindcă meteorii traversează cerul în doar câteva secunde, iar telefonul surprinde mai greu dârele slabe. Cea mai bună strategie este să faci multe fotografii și să lași camera pornită cât mai mult timp.

Telefonul trebuie așezat pe un trepied sau sprijinit foarte bine, astfel încât să nu se miște. Curăță lentila, folosește camera principală sau modul cu unghi larg și evită zoomul digital ori blițul. Temporizatorul de câteva secunde te ajută să nu miști cadrul atunci când apeși pe ecran.

Dacă ai setări manuale, poți începe cu o expunere de 10-15 secunde și un ISO între 800 și 1600. Focalizarea trebuie fixată spre infinit. Fă mai întâi o fotografie de probă și schimbă setările dacă cerul este prea luminos sau prea întunecat.

Ce alte fenomene astronomice spectaculoase au loc în 2026

Pe 12 august 2026, cu doar câteva ore înainte ca Perseidele să ajungă la maxim, are loc și o eclipsă totală de Soare. Banda în care Soarele va fi acoperit complet traversează Groenlanda, Islanda și Spania, în timp ce în alte zone ale Europei eclipsa va fi doar parțială. Din România, fenomenul poate fi observat parțial numai din anumite regiuni și foarte aproape de apus, astfel că vizibilitatea va depinde mult de localitate și de cât de liber este orizontul spre vest. Soarele nu trebuie privit niciodată direct fără ochelari speciali, certificați pentru eclipse. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară, conform Timeanddate.com.

Un alt moment interesant urmează pe 28 august, când are loc o eclipsă parțială de Lună. La București, faza penumbrală începe la ora 04:23, iar la 05:33 umbra Pământului începe să acopere vizibil discul Lunii. Cel mai bun moment pentru observatorii din Capitală va fi în jurul orei 06:33, chiar înainte ca Luna să apună, foarte jos spre vest-sud-vest. Maximul eclipsei la nivel global se produce după ce Luna a coborât deja sub orizont la București, așa că este nevoie de un loc înalt sau complet deschis în acea direcție și, bineînțeles, de un cer fără nori.

În noaptea de 4 octombrie, Saturn ajunge la opoziție, adică Pământul se află între Soare și această planetă. În acel moment, Saturn va părea mai luminos și va putea fi urmărit aproape întreaga noapte. Cu ochiul liber va semăna cu un punct gălbui, cu lumină stabilă, iar printr-un telescop modest vor putea fi observate și inelele sale. În 2026, acestea sunt încă văzute aproape din muchie, așa că vor părea mai subțiri decât în alți ani.

Pe 5 octombrie, înainte de răsărit, Luna și Marte vor apărea foarte aproape una de cealaltă pe cer. În aceeași zonă generală se vor afla și Jupiter, dar și roiul stelar Stupul, cunoscut sub denumirea M44, ceea ce poate crea o imagine deosebită pentru cei care privesc cerul dimineața devreme.

Spre finalul anului vin Geminidele, una dintre cele mai puternice ploi de meteori. Maximul este așteptat în noaptea de 13 spre 14 decembrie, iar lumina Lunii va încurca foarte puțin observațiile. Dintr-o zonă rurală, departe de luminile orașelor, spectacolul poate fi foarte frumos. Pe 24 decembrie va avea loc și o Lună Plină aflată mai aproape de Pământ. Pentru ambele evenimente este bine să verifici ora locală, prognoza meteo și să alegi un loc cu orizont libe