"Astăzi, România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar-logistic direct regimului de la Kiev", a afirmat diplomatul rus, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, portul moldovenesc Giurgiuleşti, al cărui operator a fost achiziţionat de România, a fost transformat "într-un nod de tranzit pentru livrarea diverselor mărfuri către Ucraina, inclusiv a celor destinate forţelor armate ucrainene".

Bucureştiul a declarat că achiziţionarea portului, prin care trec peste 70% din importurile şi exporturile moldoveneşti pe cale maritimă, constituie un pas către "reunificarea economică", adăugând că acesta va fi utilizat "pentru reconstrucţia Ucrainei".