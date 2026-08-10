Între timp, legendarul șef al unității ucrainene de drone a explicat într-un interviu că, din cauza lipsei de finanțare, acțiunile sunt limitate la 14% din capacitatea brigăzii pe care o conduce.

Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat lovirea cu drone a rafinăriei Tanevo din Nijnekamsk, la 1.100 de km de graniță.

Autoritățile din Tatarstan au anunțat că atacul a făcut 13 victime, angajați ai rafinăriei. Dacă bilanțul este real, ar fi una dintre cele mai sângeroase lovituri ucrainene de la începutul războiului, în februarie 2022.

MP and Chairman of Foreign Affairs Committee, Ukrainian Parliament, Oleksandr Merezhko: ”Tot ce se întâmplă este rezultatul direct al războiului de agresiune purtat de Rusia, este consecința crimelor și atacurilor rusești care vizează infrastructura noastră critică. Putin este interesat să țină conflictul pe teritoriul Ucrainei, dar evident că noi ripostăm. Obiectivul nostru este să distrugem mașina de război a Rusiei. Ca să facem asta trebuie să țintim toate elementele care susțin efortul de război al lui Putin. Este logic”.

Cu fiecare săptămană ce trece, Kievul își întețește atacurile atât asupra pozițiilor militare rusești, cât și asupra unor obiective despre care afirmă că generează venituri și logistică pentru războiul lui Vladimir Putin.

Într-un rar interviu, legendarul comandant al unității ucrainene de drone a vorbit despre campania de lovituri în Crimeea anexată de Moscova în 2014.

Robert "Madyar" Brovdi, commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces: ”Crimeea trebuie să devină imposibil de folosit de către Putin ca bază militară și rampă de lansare a atacurilor”.

Comandantul ucrainean spune că rezultatele sunt deja vizibile, întrucât în ultimele cinci luni rușii au mai lansat rachete dinspre Crimeea doar în cazuri cu totul izolate.

”Activitatea flotei-fantomă a Rusiei, curmată de-a binelea” în Marea Azov

În pofida finanțării deficitare, în această vară, ucrainenii au lovit poduri feroviare, depozite de petrol și infrastructura energetică din Crimeea, cu țelul de a perturba liniile de aprovizionare ale rușilor și de a le „orbi” apărarea antiaeriană cu roiuri de drone.

Robert "Madyar" Brovdi, commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces: ”Dacă partenerii ne-ar furniza la timp mijloacele necesare, suntem capabili să ne multiplicăm de șapte ori loviturile asupra Crimeei”.

Pe de altă parte, Brovdi a vorbit despre impactul campaniei vizând flota fantomă prin care Rusia își transporta ilegal petrolul către principalii parteneri.

Robert "Madyar" Brovdi, commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces: ”După ce am lovit peste 200 de vase folosite pentru transportul petrolului, activitatea flotei-fantomă a Rusiei nu doar că a fost limitată, ci curmată de-a binelea. Nu mai exisată acest trafic în Marea Azov. Strâmtoarea Kerci (care leagă Marea Azov de Marea Neagră) este închisă pe perioadă nedeterminată și ne vom asigura că așa rămâne”.

Însă, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari după intensificarea atacurilor ruse și ucrainene asupra navelor din regiune, Turcia a ajuns să restricționeze traficul navelor comerciale prin strâmtorile Dardanele și Bosfor către Marea Neagră.