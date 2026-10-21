Astfel de parole pot fi descoperite cu ușurință de infractori, uneori fiind suficientă simpla accesare a profilurilor de pe rețelele sociale, potrivit TN.

Anchetatorii din Litoměřice, Cehia, au investigat un caz de acces neautorizat la un cont bancar online și de furt al banilor din acesta. Bărbatul acuzat de poliție nu ar fi avut prea mult de muncă.

„A fost suficientă o informație pe care victima o publicase pe o rețea socială”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, David Novák.

Cum a reușit suspectul să intre în contul bancar al victimei

Potrivit anchetatorilor, suspectul a intrat mai întâi în posesia telefonului victimei în apropierea unei benzinării din Roudnice nad Labem.

„Ulterior, ar fi aflat anul nașterii victimei prin intermediul unei rețele sociale și l-ar fi încercat drept cod de acces în aplicația bancară”, a explicat Novák.

Această metodă simplă ar fi funcționat, iar bărbatul ar fi transferat din contul victimei în propriul cont aproximativ 371 de euro.

„Anchetatorii din Litoměřice l-au pus ulterior sub acuzare pe bărbat pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere neautorizată, falsificare și modificare a unui instrument de plată, precum și de acces ilegal la un sistem informatic și la un suport de date. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la opt ani de închisoare”, a adăugat Novák.

Avertismentul poliției: datele personale nu trebuie folosite drept parole

Potrivit autorităților, acest caz evidențiază importanța protejării corespunzătoare a telefoanelor mobile și a aplicațiilor care conțin informații sensibile.

„Deși anul nașterii, data nașterii sau alte informații personale pot părea coduri de acces ușor de memorat, astfel de date pot fi descoperite foarte ușor de infractori”, avertizează polițiștii.