Tentativă de jaf la reședința prințului William. Suspecții, doi bărbați, susțin că „nu știau cui aparține locuința”
Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare pentru o tentativă de furt prin efracţie comisă luni la una dintre reşedinţele prinţului William şi ale soţiei sale, Kate, din Norfolk, în estul Angliei, a anunţat miercuri poliţia locală, citată de AFP.
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Mirgen Doku, în vârstă de 34 de ani, şi Arilen Ndoci, în vârstă de 32 de ani, au fost puşi sub acuzare pentru "pătrunderea într-o locuinţă cu intenţia de a fura" şi "intruziune fără drept pe un teren protejat", a precizat poliţia din Norfolk într-un comunicat, scrie Agerpres.
Ambii sunt cetățeni albanezi, iar unul dintre ei este un migrant aflat ilegal în Regatul Unit, care solicitase anterior azil, relatează DailyMail.
Bărbații „nu știau” că este reședința cuplului regal
Ei au fost reţinuţi luni la faţa locului, pe domeniul regal de la Sandringham, şi au fost plasaţi în arest preventiv.
Se pare că presupușii spărgători nu știau că imobilul vizat era reședința cuplului regal, situată pe domeniul Sandringham.
Poliţiştii au fost alertaţi puţin înainte de ora locală 18:00 cu privire la o "activitate suspectă" şi au intervenit la faţa locului cu mijloace specializate, în special câini, drone şi un elicopter al poliţiei naţionale, a precizat marţi poliţia din Norfolk.
Proprietatea nu era ocupată la momentul desfăşurării faptelor. Prinţul William şi familia sa locuiesc de obicei pe domeniul Windsor, la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra.
Conacul Anmer Hall
Anmer Hall, un conac în stil georgian cu zece dormitoare, este un cadou oferit cuplului William-Kate de către regretata regină Elisabeta a II-a, după nunta acestora, în 2011.
Conacul cu zece dormitoare, situat pe domeniul Sandringham al regelui Charles, a fost oferit cuplului drept cadou de nuntă de regretata regină Elisabeta a II-a.
Spargerea din Norfolk, relatată de publicația The Sun, ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea familiei regale.
În calitate de membri activi ai familiei regale, prințul și prințesa de Wales, precum și cei trei copii ai lor, beneficiază de protecție 24 de ore din 24.
La solicitarea AFP, Palatul Kensington a declarat marţi că "nu comentează subiectele legate de securitatea" cuplului princiar.
Video recomandate
Kate Middleton va face mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul într-un documentar. Când va fi difuzat
Kate Middleton va face mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul într-un documentar. Când va fi difuzat
Adrenalină și mișcări spectaculoase pe skateboard, în Brașov. Pasionații acestui sport și-au pus la încercare priceperea
Prințesa Kate, apariție elegantă în Italia, în prima vizită oficială în străinătate după tratamentul oncologic. GALERIE FOTO
Zmeura de Aur: „Războiul lumilor”, desemnat cel mai prost film. Kate Hudson și Ice Cube, pe lista premianților
Șeful Nvidia, chemat la audieri în Congresul SUA. Întrebările la care trebuie să răspundă Jensen Huang
NATO caută răspunsul la provocările Rusiei. Avertismentul unui lider european despre linia roșie a lui Putin
Ce se va întâmpla cu containerul plin cu decorațiuni de Crăciun, eșuat pe țărmul bulgăresc
Doi tineri au furat tot ce au putut dintr-un apartament închiriat. Ce au lăsat pe pat
Clanul Cămătarilor, anchetat un an și jumătate de DIICOT. Perchezițiile s-au întins pe întreaga zi
O copertină ruginită a unui refugiu a lovit un tramvai de pe linia 25, în Capitală. STB verifică toate stațiile
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit