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Mirgen Doku, în vârstă de 34 de ani, şi Arilen Ndoci, în vârstă de 32 de ani, au fost puşi sub acuzare pentru "pătrunderea într-o locuinţă cu intenţia de a fura" şi "intruziune fără drept pe un teren protejat", a precizat poliţia din Norfolk într-un comunicat, scrie Agerpres.

Ambii sunt cetățeni albanezi, iar unul dintre ei este un migrant aflat ilegal în Regatul Unit, care solicitase anterior azil, relatează DailyMail.

Bărbații „nu știau” că este reședința cuplului regal

Ei au fost reţinuţi luni la faţa locului, pe domeniul regal de la Sandringham, şi au fost plasaţi în arest preventiv.

Se pare că presupușii spărgători nu știau că imobilul vizat era reședința cuplului regal, situată pe domeniul Sandringham.

Poliţiştii au fost alertaţi puţin înainte de ora locală 18:00 cu privire la o "activitate suspectă" şi au intervenit la faţa locului cu mijloace specializate, în special câini, drone şi un elicopter al poliţiei naţionale, a precizat marţi poliţia din Norfolk.

Proprietatea nu era ocupată la momentul desfăşurării faptelor. Prinţul William şi familia sa locuiesc de obicei pe domeniul Windsor, la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra.

Conacul Anmer Hall

Anmer Hall, un conac în stil georgian cu zece dormitoare, este un cadou oferit cuplului William-Kate de către regretata regină Elisabeta a II-a, după nunta acestora, în 2011.

Conacul cu zece dormitoare, situat pe domeniul Sandringham al regelui Charles, a fost oferit cuplului drept cadou de nuntă de regretata regină Elisabeta a II-a.

Spargerea din Norfolk, relatată de publicația The Sun, ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea familiei regale.

În calitate de membri activi ai familiei regale, prințul și prințesa de Wales, precum și cei trei copii ai lor, beneficiază de protecție 24 de ore din 24.

La solicitarea AFP, Palatul Kensington a declarat marţi că "nu comentează subiectele legate de securitatea" cuplului princiar.