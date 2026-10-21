„Nu se pregătise”, a afirmat olandezul, numit în 2022 şi cu care relaţiile vedetei portugheze au fost tensionate, într-un interviu acordat publicaţiei The Athletic, până la punctul în care CR7 a refuzat să intre ca rezervă într-un meci pierdut împotriva lui Tottenham în octombrie 2022, potrivit News.ro.

Contractul lui Ronaldo a fost reziliat de comun acord în luna următoare.

„A dezamăgit echipa şi m-a dezamăgit pe mine”, a afirmat Ten Hag. Câştigătorul a cinci trofee Balonul de Aur „este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. Îl respectam enorm. Dar în acel moment, în calitate de antrenor, a trebuit să iau o decizie raţională şi să îi păstrez pe teren pe jucătorii pe care îi admir”.

Deşi United câştigase FA Cup cu câteva luni înainte, impunându-se în finală împotriva lui Manchester City, Ten Hag a fost demis în octombrie 2024, în timp ce echipa se afla pe locul 14 în Premier League.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, tocmai a primit o sancţiune destul de blândă, de 30 de zile de suspendare, pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Portugaliei în urma unui conflict cu selecţionerul său, pe 30 septembrie.