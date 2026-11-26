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Decizia reflectă creșterea puternică a prețurilor angro ale gazelor naturale, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite news.ro, care citează Reuters.

Noul plafon corespunde unei facturi anuale de 2.166 de lire sterline (2.835 de dolari) pentru o gospodărie cu un consum mediu de gaze naturale și electricitate, cu 443 de lire mai mult decât în trimestrul actual. Majorarea va afecta aproximativ 20 de milioane de gospodării care beneficiază de tarife variabile.

Facturi mai mari pentru milioane de britanici

Scumpirea energiei reprezintă o lovitură pentru promisiunea premierului Andy Burnham de a reduce presiunile generate de costul vieții și va alimenta inflația, aflată deja la cel mai ridicat nivel din ultimul an. Banca Angliei estimează că rata inflației va ajunge la aproximativ 5% până la jumătatea anului viitor.

Creșterea facturilor la energie ar putea afecta, de asemenea, încrederea consumatorilor și ar putea determina menținerea dobânzilor la niveluri ridicate, punând în pericol recenta accelerare a creșterii economice.

Marea Britanie a înregistrat în ultimul deceniu o inflație mai ridicată decât oricare altă economie din Europa Occidentală, parțial din cauza dependenței sale de importurile de gaze naturale, ale căror cotații determină, de regulă, prețurile angro ale electricității.

Prețurile angro ale gazelor naturale au crescut puternic în acest an, ca urmare a perturbării transportului maritim în Orientul Mijlociu și a restricțiilor asupra exporturilor de gaze naturale lichefiate din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali.

Reduceri nesemnificative în primăvară

Analiștii companiei Cornwall Insight estimează că plafonul va scădea în aprilie la 2.151 de lire sterline, o reducere de numai 1%, care va oferi prea puțină ușurare financiară gospodăriilor. Numeroși consumatori vor beneficia în ianuarie de un ajutor guvernamental unic de 100 de lire sterline.

Gospodăriile britanice au acumulat deja datorii de șase miliarde de lire sterline din facturi neachitate la energie, potrivit organizației profesionale Energy UK, care estimează că restanțele vor ajunge la șapte miliarde de lire până la sfârșitul acestui an.

Ministrul Energiei, Miatta Fahnbulleh, și-a exprimat profunda îngrijorare față de noua creștere a facturilor și a declarat că guvernul urmărește reducerea costurilor energiei prin extinderea capacităților interne de producție a electricității, inclusiv din surse eoliene și solare.

Noul plafon nu include ajutorul guvernamental de 100 de lire sterline, dar reflectă eliminarea taxei de 5% aplicate facturilor de electricitate ale consumatorilor casnici, măsură intrată în vigoare în octombrie.