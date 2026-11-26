Generează rezumat cu AI

Cel mai căutat model nu este produs de Tesla și nici de un constructor chinez, ci de o marcă europeană. Este vorba despre un SUV compact Skoda, care a reușit să ajungă pe primul loc, în fața unor rivali cunoscuți, potrivit AutoBild.

În octombrie 2026, în Europa au fost înmatriculate 346.708 mașini 100% electrice, cu 56,6% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor pentru principalele piețe analizate. Acestea au ajuns să reprezinte 31% din totalul pieței, față de 21% în octombrie 2025.

Skoda Elroq, cea mai vândută mașină electrică în Europa în octombrie

Primul loc în clasamentul lunar a fost ocupat de Skoda Elroq, cu 9.384 de mașini înmatriculate. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât modelul a înregistrat, totuși, o scădere de 17,6% față de octombrie 2025.

Pe locul al doilea s-a clasat Renault 5 E-Tech, cu 8.933 de unități, în scădere cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Podiumul a fost completat de BMW iX1, cu 8.359 de înmatriculări, în creștere cu 36,8%. Acesta a reușit să depășească Tesla Model Y, care a înregistrat 8.309 unități, cu doar 50 mai puține.

În clasamentul din octombrie au urmat Mercedes GLC electric, cu 7.858 de înmatriculări, Skoda Enyaq, cu 7.561, și Volkswagen ID.4, cu 7.546. Pe locul al optulea s-a situat noul BMW iX3, cu 7.394 de unități, urmat de Volkswagen ID.7, cu 7.011. Ultimul loc în top 10 i-a revenit noului Renault Twingo E-Tech, cu 6.870 de mașini înmatriculate.

De ce a ajuns Skoda Elroq în fruntea clasamentului

Skoda Elroq este un SUV compact, gândit atât pentru deplasările zilnice prin oraș, cât și pentru drumurile mai lungi. Modelul oferă un interior spațios și un portbagaj practic, într-un format care nu este dificil de manevrat în traficul urban.

Un alt argument important este prețul, mai accesibil decât al multor rivali din aceeași categorie. În plus, modelul este disponibil cu mai multe variante de baterie și putere, astfel încât cumpărătorii pot alege configurația potrivită nevoilor lor.

Autonomia, timpul de încărcare și costurile de achiziție sunt printre criteriile care cântăresc tot mai mult în alegerea unei mașini electrice. Iar combinația dintre spațiu, preț și caracteristicile tehnice pare să fi contribuit la succesul SUV-ului ceh.

Cum stau Tesla și mărcile chinezești în clasamentul vânzărilor

Rezultatul din octombrie nu înseamnă însă că Tesla a pierdut poziția de lider pe piața europeană. Dacă ne uităm la înmatriculările cumulate din primele zece luni ale anului, Tesla Model Y rămâne pe primul loc, cu 175.862 de unități, în creștere cu 51,6% față de aceeași perioadă din 2025.

Skoda Elroq ocupă locul al doilea, cu 98.726 de mașini înmatriculate și o creștere de 39,6%. Urmează Tesla Model 3, cu 92.134 de unități, și Renault 5 E-Tech, cu 77.927.

În același timp, constructorii chinezi câștigă tot mai mult teren în Europa. Un exemplu este BYD Atto 2, care a ajuns la 9.232 de înmatriculări în octombrie, față de numai 812 în aceeași lună a anului trecut.

Pe piață sunt prezente și modele ale unor producători precum SAIC, Chery, Geely și Leapmotor, care încearcă să atragă cumpărătorii cu o ofertă tot mai variată de mașini electrice și hibride plug-in.

Mașinile electrice câștigă tot mai mulți cumpărători în Europa

Creșterea înmatriculărilor arată că mașinile electrice nu mai reprezintă doar o opțiune pentru cumpărătorii dispuși să plătească sume mari. Oferta s-a diversificat, iar pe piață au apărut tot mai multe modele, de la SUV-uri și sedanuri până la mașini mici, potrivite pentru oraș.

În plus, autonomia mai bună, eficiența energetică și timpii de încărcare îmbunătățiți fac ca trecerea la o mașină electrică să devină o opțiune pentru un număr tot mai mare de șoferi.

Clasamentul din octombrie arată că producătorii europeni pot concura de la egal la egal cu Tesla și mărcile chinezești, atunci când reușesc să ofere modele care răspund cerințelor cumpărătorilor.