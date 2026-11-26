Generează rezumat cu AI

Taraneh Rahimi se află în Iran, unde a fost condamnată la moarte, potrivit BBC.

În ultimele săptămâni, tânăra în vârstă de 21 de ani nu a mai putut merge normal după ce a fost lovită peste picioare, iar o infecție la ureche, provocată de o rană netratată la cap, i-a afectat echilibrul, spune vărul său.

Ea „încearcă să-și păstreze moralul”, dar „sunt zile în care izbucnește în plâns”, a declarat Masoud Nourmohammadi pentru BBC News Persian.

Acesta spune că Taraneh și sora sa geamănă, Romina, au fost arestate după ce au participat la protestele antiguvernamentale care au cuprins țara în luna ianuarie.

Când mama gemenelor le-a văzut pentru prima dată în închisoare, fețele lor erau atât de umflate și pline de vânătăi, iar părul le fusese smuls, încât femeia le-a putut recunoaște doar după voce, povestește Nourmohammadi, care se află în Statele Unite.

El susține că Taraneh a semnat o mărturisire după ce anchetatorii au amenințat-o că sora sa va fi violată în fața ei.

Taraneh este una dintre cele șase femei care au fost condamnate la moarte în acest an în legătură cu protestele din ianuarie, potrivit raportorului special al ONU pentru drepturile omului în Iran, Mai Sato.

Numărul bărbaților condamnați este mult mai mare. Cu toate acestea, femeile care participă la manifestații sau se opun regimului iranian sunt condamnate la moarte într-un număr nemaiîntâlnit în ultimele decenii, pe fondul unei „creșteri îngrozitoare” a execuțiilor motivate politic, afirmă Raha Bahreini, cercetătoare în cadrul Amnesty International, specializată în situația din Iran.

Ambasada Iranului la Londra a declarat pentru BBC că afirmațiile privind creșterea numărului de condamnări la moarte în dosarele legate de proteste sunt „înșelătoare”.

Reprezentanții ambasadei au respins categoric acuzațiile privind folosirea torturii, precum și afirmațiile potrivit cărora pedeapsa cu moartea ar fi fost pronunțată exclusiv pentru participarea la proteste pașnice, despre care au spus că reprezintă un „drept legitim și protejat”.

Ambasada a precizat că sentințele capitale pronunțate în legătură cu „revoltele din ianuarie 2026” au vizat cazuri de „omor intenționat” sau „Moharebeh (folosirea armelor cu intenția de a amenința sau de a pune în pericol viața ori bunurile oamenilor)”.

Două surori gemene, acuzate după participarea la proteste

Gemenele au fost arestate la sfârșitul lunii ianuarie, spune Nourmohammadi.

Arestarea a avut loc la două săptămâni după încheierea protestelor, care au început la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul nemulțumirilor economice, și au devenit cele mai ample manifestații împotriva regimului religios din Iran de la Revoluția Islamică din 1979.

Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în Statele Unite, susține că a identificat peste 7.000 de persoane ucise în timpul represiunii care a urmat, majoritatea manifestanți, însă consideră că bilanțul real este mult mai ridicat.

Guvernul iranian acuză Statele Unite și Israelul că au instigat la tulburări și îi consideră responsabili pentru decese pe „teroriști” și „revoltați”. Potrivit autorităților iraniene, 3.117 persoane și-au pierdut viața, printre acestea numărându-se și membri ai forțelor de securitate.

Familia gemenelor nu a aflat timp de peste trei luni unde erau acestea deținute, spune vărul lor. Cele două au fost judecate în legătură cu protestele desfășurate într-o zonă a orașului Isfahan, unde a fost ucis un membru al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Documentele instanței nu au fost făcute publice, însă BBC a consultat o parte din documentul de condamnare, potrivit căruia Taraneh a fost găsită vinovată de moharebeh, o infracțiune care se pedepsește cu moartea conform Codului penal islamic al Iranului.

Potrivit documentului, infracțiunea a presupus „scoaterea unei arme albe cu intenția de a pune în pericol viețile oamenilor”.

Romina a fost condamnată la 25 de ani de închisoare pentru o acuzație mai puțin gravă, aceea de complicitate la comiterea infracțiunii de moharebeh, potrivit raportorului ONU Mai Sato.

Nourmohammadi, care a ținut legătura cu rudele și cu alte persoane din Iran familiarizate cu acest caz, spune că ambele tinere resping toate acuzațiile și că nu există dovezi că Taraneh ar fi avut asupra sa o „armă albă”.

Sato afirmă că surorile au fost implicate într-un dosar în care zece persoane au fost condamnate la moarte, însă „nu au fost clarificate faptele atribuite fiecărei persoane în parte”.

Potrivit unor surse familiarizate cu dosarul, avocații gemenelor au depus o plângere în care susțin că acestea au fost torturate și abuzate sexual în timpul interogatoriilor. Ancheta privind aceste acuzații este însă coordonată de un oficial pe care tinerele îl acuză de tortură.

Mărturiile femeilor condamnate la moarte în Iran

Mesajele vocale transmise de alte femei condamnate la moarte reflectă atât disperarea, cât și sfidarea autorităților.

Mahboubeh Shabani, despre care presa a relatat că are 33 de ani și este inginer constructor, a fost condamnată la moarte în septembrie, în baza legislației iraniene privind spionajul, după ce a transportat manifestanți răniți, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

Din închisoarea aflată în orașul Mashhad, în nord-estul Iranului, aceasta a cerut ajutor pentru ea și pentru ceilalți deținuți.

„Toată lumea se află într-o stare psihică îngrozitoare, în special cei ale căror sentințe au rămas definitive”, a spus femeia.

Tot în închisoarea din Mashhad se află și Najmeh Amini, despre care se spune că are 23 de ani. Aceasta a fost arestată inițial în urma protestelor din ianuarie și ulterior condamnată la moarte, după ce a fost găsită vinovată de blasfemie în urma unei postări pe rețelele sociale, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

„Atât timp cât sunt în viață, am o singură speranță, aceea de a vedea un Iran liber și prosper înainte ca viața mea să se încheie prin spânzurare”, se arată într-un mesaj vocal atribuit tinerei.

De asemenea, Mojdeh Hashemi Bazargani, despre care presa a relatat că are 27 de ani, riscă să fie executată, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Acestea susțin că tânăra a fost găsită vinovată de mai multe infracțiuni, printre care și „spionaj”, după ce a fost arestată în aprilie, în timpul actualului război dintre Iran, pe de o parte, și Israel și Statele Unite, pe de altă parte.

Organizația iraniană pentru drepturile omului Tavaana, cu sediul în Statele Unite, a publicat o înregistrare audio despre care susține că provine dintr-o convorbire telefonică a tinerei din închisoare. Aceasta povestește că a fost lovită în zona capului, a gâtului și pe corp și că a fost obligată să semneze o mărturisire.

„M-au acuzat de spionaj. Spun că am fost plătită pentru asta. Dacă aș fi fost plătită pentru spionaj, aș fi avut o mașină sau o casă. Nu am nimic”, spune femeia din înregistrare.

Amnesty International califică drept „motivate politic” acuzațiile din toate cele trei cazuri, precum și pe cele formulate împotriva surorilor gemene.

Ca răspuns la întrebările BBC, Ambasada Iranului la Londra a declarat că „orice acuzații privind folosirea torturii în legătură cu cazurile menționate sunt respinse categoric”.

Ambasada nu a oferit alte comentarii cu privire la cazurile individuale, însă a precizat că „mărturisirile obținute prin constrângere nu au valoare juridică”.

Cel puțin 39 de persoane au fost deja executate în legătură cu protestele din ianuarie, potrivit lui Mai Sato.