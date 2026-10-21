O primărie din Dolj a dus cu excavatorul gunoiul aruncat ilegal în curtea celui care l-a abandonat. Localnicii sunt revoltați

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Gunoi primarie
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Primăria municipiului Băileşti din judeţul Dolj a dus cu excavatorul, acasă la un localnic, gunoiul pe care acesta îl aruncase ilegal. 

autor
Aura Trif

Primăria Băileşti a publicat imagini în care se vede cum un excavator încărcat cu deşeuri aruncă gunoiul peste gardul unei gospodării. Imaginile sunt însoţite de mesajul „Am găsit soluţia la gunoi! Îl ducem înapoi”, scrie News.ro.

În urmă cu o săptămână, administraţia locală a oraşului anunţa pe reţelele sociale că de la începutul anului 83 de persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi a căror valoare totală se ridică la 128.250 lei, sancţiunile fiind aplicate pentru depozitarea deşeurilor în locuri nepermise.

„Păstrarea curăţeniei pe domeniul public este responsabilitatea fiecăruia dintre noi! Abandonarea ilegală a deşeurilor afectează atât sănătatea publică, cât şi aspectul municipiului nostru. Le mulţumim tuturor cetăţenilor care au luat atitudine şi ne-au semnalat aceste nereguli!”, transmitea în 13 octombrie municipalitatea din Băileşti.

Gestul angajaţilor administraţiei locale de a returna deşeurile aruncate ilegal celor care le-au produs a fost aprobat de unii internauţi, însă sunt şi mulţi localnici care nu sunt de acord cu felul în care Primăria a procedat.

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Cum au reacționat oamenii

„Vai de capul vostru, în loc să faceţi asta mai bine rezolvaţi cazul cu o groapa de gunoi unde să poate să ducă oameni gunoiul excesiv din curte!”, scrie un utilizator al reţelelor de socializare.

Alt internaut transmite: „Daaaa ce nesimţire, ba nu luaţi, tomberoanele, ba aruncaţi gunoiul înapoi în curte , numai ce e de făcut nu faceţi. Nu credeam că Domnii de la Primăria Băileşti sunt capabili de aşa ceva!!! Singura soluţie era să avem groapă de gunoi!!”.

„Ca să spunem că este bine ce au făcut cei de la primărie este strigător la cer, omul trebuia avertizat şi spus să se ducă să şi-l ia de acolo, este o mizerie de nedescris la intrare în oraş de ani de zile între Calea ferată şi Turnătorie, pământ lăsat după lucrările ăstora cu gazele, acum ceva ani sa făcut canalizare şi a stat o gaură de-a mare ani de zile pe care nu a văzut-o nimeni şi treceau zilnic la Craiova. O mare ruşine din partea primăriei şi celui care a coordonat această mizerie”, este de părere un alt internaut.

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Sursa: News.ro

Etichete: primarie, dolj, gunoaie, deseuri,

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