O primărie din Dolj a dus cu excavatorul gunoiul aruncat ilegal în curtea celui care l-a abandonat. Localnicii sunt revoltați

Primăria Băileşti a publicat imagini în care se vede cum un excavator încărcat cu deşeuri aruncă gunoiul peste gardul unei gospodării. Imaginile sunt însoţite de mesajul „Am găsit soluţia la gunoi! Îl ducem înapoi”, scrie News.ro.

În urmă cu o săptămână, administraţia locală a oraşului anunţa pe reţelele sociale că de la începutul anului 83 de persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi a căror valoare totală se ridică la 128.250 lei, sancţiunile fiind aplicate pentru depozitarea deşeurilor în locuri nepermise.

„Păstrarea curăţeniei pe domeniul public este responsabilitatea fiecăruia dintre noi! Abandonarea ilegală a deşeurilor afectează atât sănătatea publică, cât şi aspectul municipiului nostru. Le mulţumim tuturor cetăţenilor care au luat atitudine şi ne-au semnalat aceste nereguli!”, transmitea în 13 octombrie municipalitatea din Băileşti.

Gestul angajaţilor administraţiei locale de a returna deşeurile aruncate ilegal celor care le-au produs a fost aprobat de unii internauţi, însă sunt şi mulţi localnici care nu sunt de acord cu felul în care Primăria a procedat.