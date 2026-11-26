Elon Musk promite acțiuni SpaceX în valoare de peste 18 miliarde de dolari pentru toți copiii din SUA
Elon Musk a promis miercuri că va oferi câte două acțiuni SpaceX fiecărui copil din Statele Unite, dublând astfel oferta făcută în urmă cu doar o lună, scrie Axios.
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Donația de peste 18 miliarde de dolari este de aproximativ trei ori mai mare decât contribuția record făcută anterior de Michael Dell la programul de conturi de investiții pentru copii „Trump Accounts”.
„Fiecare copil din America va primi două acțiuni SpaceX, una din partea companiei și una din partea mea, personal”, a declarat Musk într-o postare pe platforma X.
Pe 19 octombrie, miliardarul promisese că fiecare copil va primi câte o acțiune anul viitor, adăugând că aceasta va fi „prima dintre multe altele”.
O donație estimată la 18,35 miliarde de dolari
Potrivit estimărilor Biroului de Recensământ al SUA, în Statele Unite trăiesc aproximativ 72 de milioane de minori. Raportat la prețul acțiunilor SpaceX de la închiderea ședinței bursiere de miercuri, valoarea totală a donației s-ar ridica la aproximativ 18,35 miliarde de dolari.
Musk deține miliarde de acțiuni SpaceX, iar compania are miliarde de acțiuni în circulație, astfel că donația nu ar avea, cel mai probabil, un impact semnificativ nici asupra averii miliardarului, nici asupra investitorilor.
Cu toate acestea, acțiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 13% de când Musk a făcut promisiunea inițială, pe fondul unui val mai amplu de vânzări ale acțiunilor companiilor asociate sectorului inteligenței artificiale.
SpaceX a mai anunțat donații similare
Promisiunea lui Elon Musk nu este prima inițiativă de acest fel venită din partea SpaceX.
În iulie, directoarea operațională a companiei, Gwynne Shotwell, a anunțat că va dona câte o acțiune SpaceX pentru fiecare dintre cele două milioane de conturi de investiții pentru copii din cadrul programului „Trump Accounts” vizate de inițiativa sa.
Elon Musk nu a precizat când va avea loc noua distribuire de acțiuni.
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