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Animalele au atacat grupul, iar un turist elvețian a murit din cauza rănilor suferite. Alți turiști britanici și americani au fost răniți, în timp ce unii dintre cei aflați în excursie au încercat să scape ascunzându-se prin vegetație, potrivit The Guardian.

Incidentul s-a petrecut pe 19 noiembrie, în apropierea satului Bakingili, la sud de Parcul Național Muntele Camerun. Grupul era format din patru britanici, un elvețian și un american, însoțiți de ghizi locali. Aceștia se aflau pe o potecă folosită de elefanți pentru a ajunge la un lac din apropiere, când au întâlnit turma.

Animalele au pornit asupra turiștilor, iar oamenii au încercat să se adăpostească. Unul dintre ghizi a fost aruncat într-un șanț, în timp ce alți membri ai grupului s-au refugiat în copaci.

Un turist a murit din cauza rănilor. Un altul s-a ascuns două ore

Victima a fost identificată drept Alain Throo, un director din industria asigurărilor, originar din Elveția, care lucra la Londra. După atac, acesta avea un ochi învinețit și acuza dureri la braț. Inițial, era conștient și putea comunica, însă starea sa s-a agravat ulterior.

O turistă britanică le-a povestit jurnaliștilor din Camerun că grupul se temea că bărbatul suferise o hemoragie internă.

Un martor camerunez, citat într-o înregistrare video publicată de CBS Radio Buea FM, a povestit că Throo le-ar fi spus celor din jur că fusese atacat de un elefant și că animalul îl strivise.

Bărbatul a murit ulterior din cauza rănilor. Trupul său a fost recuperat din parc pe 21 noiembrie, de o echipă formată din angajați ai parcului și militari, și transportat la o morgă din orașul Limbe.

Turistul american rănit a primit îngrijiri medicale la același spital și a fost externat ulterior, potrivit presei locale.

Unul dintre turiștii britanici a povestit cum a reușit să scape de atac. Acesta s-a ascuns timp de aproximativ două ore într-un trunchi de copac.

„Am văzut elefanții foarte aproape de mine și m-am gândit că, dacă merg mai departe pe potecă, mă vor lovi. Așa că am schimbat direcția. Ei au fugit pe potecă, iar eu am fugit și m-am ascuns într-un tufiș. Apoi am auzit niște țipete”, a relatat bărbatul.

Moartea lui Alain Throo a fost confirmată și de Sean McGovern, directorul executiv al companiei de asigurări AXA XL din Marea Britanie, unde elvețianul lucrase timp de 13 ani.

„Era un membru valoros al echipei noastre, un coleg și un prieten respectat. Profesionalismul, implicarea și căldura lui au avut un impact asupra multor oameni”, a transmis acesta.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a confirmat că instituția oferă sprijin după ce mai mulți cetățeni britanici au fost răniți în Camerun.

Elefanții ajung tot mai des în apropierea așezărilor din Camerun

Presa locală relatează că incidentele în care elefanții intră în conflict cu oamenii au loc în această zonă de aproximativ zece ani.

Muntele Camerun, unde s-a produs atacul, este cel mai înalt munte din Africa de Vest și Centrală, având peste 4.000 de metri altitudine.

Elefantul african de pădure, o specie mai mică decât elefantul de savană, este în pericol critic de dispariție, potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Specia a primit acest statut în 2021.

În sălbăticie ar mai trăi aproximativ 195.000 de exemplare, adică mai puțin de 15% din populația estimată în urmă cu 50 de ani, potrivit Fondului Mondial pentru Natură (WWF).

În Camerun se găsesc aproximativ 6.000 de elefanți de pădure. Printre principalele amenințări la adresa speciei se numără braconajul organizat.