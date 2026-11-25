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Corespondent ȘtirilePROTV: „Totul s-ar fi petrecut ieri, în jurul orei 15:00, în casa în care cei doi locuiau împreună. La un moment dat, spun anchetatorii, între victimă și fiul ei ar fi izbucnit o ceartă, după ce acesta consumase alcool.

Nu ar fi fost însă prima ceartă dintre cei doi. Anchetatorii spun că fiul femeii obișnuia să consume frecvent alcool, iar acest lucru ar fi generat deseori conflicte în familie.

Potrivit procurorilor, victima a fost ucisă cu cruzime, apoi individul ar fi mers la o vecină și i-ar fi spus că mama lui a murit, iar aceasta a sunat la 112.

După primele verificări, oamenii legii și-au dat seama că au de-a face cu o crimă.

Suspectul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.”