Bărbat din Zalău, reținut după ce și-ar fi ucis mama de 70 de ani în urma unei dispute
Crimă șocantă în Zalău! Un bărbat este reținut după ce și-ar fi ucis mama, o femeie în vârstă de 70 de ani.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Corespondent ȘtirilePROTV: „Totul s-ar fi petrecut ieri, în jurul orei 15:00, în casa în care cei doi locuiau împreună. La un moment dat, spun anchetatorii, între victimă și fiul ei ar fi izbucnit o ceartă, după ce acesta consumase alcool.
Nu ar fi fost însă prima ceartă dintre cei doi. Anchetatorii spun că fiul femeii obișnuia să consume frecvent alcool, iar acest lucru ar fi generat deseori conflicte în familie.
Potrivit procurorilor, victima a fost ucisă cu cruzime, apoi individul ar fi mers la o vecină și i-ar fi spus că mama lui a murit, iar aceasta a sunat la 112.
După primele verificări, oamenii legii și-au dat seama că au de-a face cu o crimă.
Suspectul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.”
Video recomandate
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Surse: Frații Cămătaru, vizați de DIICOT pentru exploatarea unor lăutari. Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre victime
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Petardele fac victime înaintea sărbătorilor. Un tânăr din Neamț a ajuns la spital grav rănit
George Simion recunoaște că a primit citația de la Parchetul General pe 20 noiembrie
Bărbat din Constanța, arestat preventiv după ce și-ar fi lovit fiul de 9 ani cu un scaun în cap
Percheziții la Clanul Cămătarilor
Zeci de voluntari au mers 150 de kilometri pe Via Transilvanica. Ce schimbări au observat medicii în organismul lor
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 25.11.2026
Incendiul de la complexul hotelier Alpin din Poiana Brașov a fost lichidat
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit