Emisarul american Jared Kushner: „Putin a dat asigurări că nu intenţionează să folosească arme nucleare în Ucraina”
Emisarul american Jared Kushner a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin le-a dat asigurări negociatorilor americani că nu intenţionează să folosească arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei, relatează joi dpa.
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„(Putin) a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un aspect foarte important, şi ne-a asigurat că nu are o astfel de intenţie", a declarat Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, în cadrul podcastului "MD Meets", găzduit de Mathias Dopfner, directorul executiv al grupului media german Axel Springer, informează Agerpres.
Kushner a mai afirmat că liderul rus a dat dovadă de "reţinere" în acest conflict.
După lansarea de către Rusia a invaziei la scară largă în Ucraina, în 2022, în SUA şi alte ţări occidentale au apărut în mod repetat temeri că Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice.
Aceste îngrijorări au fost alimentate de ameninţările repetate venite din partea oficialilor ruşi şi a presei de stat din Rusia.
Emisarul preşedintelui american a respins de asemenea acuzaţiile potrivit cărora SUA ar fi fost prea apropiate de Moscova.
Emisarul crede că Ucraina a încetinit progresul spre pace cu Rusia
„Nu am exercitat nicio presiune asupra preşedintelui (Volodimir) Zelenski sau asupra ucrainenilor", a spus el, subliniind că Washingtonul se consideră un mediator.
El a adăugat că Statele Unite au fost cel mai mare susţinător financiar al Ucrainei în timpul războiului şi că au continuat să împărtăşească Kievului informaţii necesare apărării.
În acelaşi timp, Kushner a acuzat Ucraina că subminează progresele către un acord de pace, printr-un presupus atac asupra uneia dintre reşedinţele lui Putin.
„A existat un atac pe care ucrainenii l-au lansat asupra reşedinţei lui Putin la sfârşitul lunii decembrie, lucru care, cred eu, l-a făcut să dea înapoi", a spus Kushner, referindu-se la eforturile de a elabora un plan de pace împreună cu Putin.
La sfârşitul anului trecut, Rusia a susţinut că Ucraina a încercat să atace reşedinţa lui Putin de la Valdai cu ajutorul unor drone.
Potrivit Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA, reşedinţa nu a fost ţinta vizată a atacului.
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