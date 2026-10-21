În aceste șase luni “de evaluare” a propriului Guvern, PSD va începe să aducă critici imediat după rectificarea bugetară, e de părere Cristian Preda, profesor de Științe Politice la Universitatea din București.

După aceea, până la adoptarea bugetului, e posibil să vedem “reorientări” ale PSD către AUR, a explicat Preda într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Diana Enache.

“Dacă după șase luni nu-i bun, îl dăm jos. Peste șase luni, vedem, da? Deci sabia este acolo, securea, ghilotina, ce vreți dumneavoastră, e deasupra capului premierului.”

Diana Enache: Ce se întâmplă după șase luni?

Cristian Preda: PNL și USR au mai multe voturi decât PSD și deci s-ar putea ca peisajul politic să se redeseneze în jurul acestui pol PNL-USR, respectiv PSD-AUR. E posibilă această variantă. Dacă se face un asemenea pol PSD-AUR, și Luca Niculescu, și Nazare vor fi destul de stingheri, pentru că sunt cu adevărat niște oameni liberali.”

Cristian Preda spune că testul de care depinde supraviețuirea guvernului dincolo de pragul de șase luni este bugetul pe anul viitor, care, la fel ca în acest an, ar putea fi gata abia în martie 2027.

Cristian Preda: “PSD poate să încerce să iasă din acordul semnat de Niculescu, zicând pur și simplu “Păi PNL-iștii nu se țin de vorbă, USR-iștii sunt oricum infernul”- cum îi prezintă de mult timp. Și atunci încercăm să trecem bugetul cu AUR și cu POT, cu SOS și cu PÎR, cu ce mai e acolo, moment în care s-ar crea o criză, pentru că aici responsabilitatea prim-ministrului ar fi angajată.

A spus și aseară la învestire, faptul că Nicușor Dan i-a dat mandatul să fie totuși un guvern pro-occidental, dacă bugetul nu se adoptă cu sprijinul PNL-UDMR, ci cu sprijinul AUR, adio guvern pro-occidental.”

“Simion nu-i Meloni, iar România, nu-i Italia”

Întrebat dacă asistăm, în prezent, la o tentativă de „cosmetizare” a AUR după modelul Meloni în Italia, Preda s-a arătat sceptic:

“Unu: Simion nu-i Meloni, iar România nu-i Italia. E posibil însă ca PSD și AUR să se cupleze într-o formă sau alta”, cel mai probabil după modelul experimentat deja în Slovacia de partidul SMER".

Apropierea dintre cele două partide se va face însă cu ușurință, pentru că “între miniștrii Partidului Social Democrat, sunt cel puțin patru care, ideologic vorbind, sunt apropiați de AUR”.

“Mă gândesc la domnul Neacșu, care a spus el însuși că ar colabora cu AUR, nu vede o problemă. Mai sunt domnul Zamfir, doamna Intotero, domnul Barbu de la Agricultură. Toți aceștia sunt destul de apropiați ca viziune politică, și atunci e posibilă crearea unei punți între cele două partide. Dar vom vedea, pentru că va depinde de proiect, va depinde de mizele care vor fi introduse în agenda parlamentară”.

Preda spune că un astfel de viraj al PSD către AUR va fi “un gest de schimbare totală de atitudine față de președinte, în perspectiva alegerilor din 2028”.

El e de părere că o astfel de alianță îl va pune pe Nicușor Dan într-o situație foarte ingrată, pentru că va fi pierdut nu doar sprijinul PSD, ci și pe cel al votanților de dreapta, pe care i-a dezamăgit.