Bărbatul s-a îndepărtat de grupul de persoane prezente la ceremonie și s-a așezat pe placa de beton a mormântului tatălui său. Structura a cedat brusc, iar acesta a căzut în groapa funerară, potrivit New York Post.

Zgomotul i-a alertat pe cei aflați în apropiere, care au chemat echipele de intervenție. Când salvatorii au ajuns la fața locului, bărbatul era deja mort.

Acesta își lăsase motocicleta și casca lângă mormântul prietenului pe care venise să-l conducă pe ultimul drum, înainte de a se îndrepta spre locul de veci al tatălui său.

După incident, autoritățile locale au transmis condoleanțe familiei victimei și au îndemnat oamenii să manifeste prudență atunci când vizitează cimitirele, în contextul apropierii Zilei Morților, perioadă în care este așteptat un număr mai mare de vizitatori.

Administrația locală a reamintit că întreținerea mormintelor revine familiilor celor decedați.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.