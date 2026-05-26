Victima, un om de 53 de ani, a fost zdrobită în bătaie și a murit la spital.

Crima a avut loc săptămâna trecută, după un parastas la cimitirul din comuna Ceplenița, județul Iași. Conform obiceiului, după slujbă, mai mulți localnici au dat de pomană celor prezenți pachete cu mâncare și băutură.

Iar când au rămas singuri în cimitir, doi bărbați s-au luat la ceartă.

Rudă a victimei: „Se aude că i-ar fi luat o pungă cu pomeni lui Cristi, la criminal, i-ar fi luat o pungă. L-a bătut până l-a distrus”.

Bătută îngrozitor, victima, de 53 de ani, s-a prăbușit printre morminte și ceva mai târziu a murit la spital.

Fiul victimei: „O doamnă din sat era în trecere pe la biserică și l-a găsit acolo și anunțat poliția și apoi ambulanța. Un șoc, eu locuiesc în Iași am fost anunțat că vine spre Iași în ambulanță în comă și de cum am ajuns doctorii mi-au spus că o să decedeze că e imposibil să mai trăiască până dimineață. La 1:40 noaptea a murit”.

Stefan Fânariu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași: „A avut loc un conflict între cei doi. Autorul ar fi agresat pe persoana vătămată cu pumnii și picioarele victima pierzându-și starea de conștiență și intrând ulterior în comă, iar în cursul nopții, a decedat”.

Suspectul, de vârstă apropiată cu victima, a fost dus la Spitalul de Psihiatrie. În funcție de rezultatul expertizei psihiatrice, anchetatorii vor decide ce măsuri vor cere împotriva lui.