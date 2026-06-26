Părintele a sunat disperat după ajutor, însă echipajele de prim ajutor nu au putut să îi salveze fiul.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tragedia s-a petrecut în cimitirul din localitatea Vultureni. Potrivit polițiștilor, băiatul de 12 ani a mers împreună cu tatăl său să curețe mormântul bunicii. La un moment dat, copilul s-a apropiat de o altă cruce, iar aceasta s-ar fi desprins și a căzut peste el.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un echipaj SMURD a ajuns imediat aici, iar paramedicii au început resuscitarea. În tot acest timp a fost solicitat și un elicopter SMURD. Din nefericire, copilul aflat în stop cardio-respirator nu a mai supraviețuit.”

Trupul copilului, dus la Medicină Legală

Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.”

Nenorocirea a șocat întreaga comunitate.

Paul Bogdan Cecan, primarul comunei Vultureni: „Bunica lui a murit în urmă cu cinci săptămâni și a mers împreună cu tatăl lui la mormântul bunicii. Cât timp tatăl lui, am înțeles, făcea curățenie în jurul mormântului, copilul se plimba prin cimitir. La un moment dat, am înțeles că s-a urcat, s-a prins de o piatră funerară care a căzut pe el. Din câte am înțeles, piatra era prinsă foarte puțin în beton.”

Bărbat: „Eu am dus-o numai pe maică-sa vitregă până acolo, la salvare. Știu că taică-său a ținut extraordinar de mult la el.”

Femeie: „Am fost foarte șocată când am auzit. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva.”

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.