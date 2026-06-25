„În data de 25 iunie a.c., în jurul orei 18:40, Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla a fost sesizată cu privire la faptul că un minor ar fi suferit leziuni după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste acesta, victima fiind găsită în stare de inconştienţă", anunţă, joi seară, IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că la faţa locului s-au deplasat de îndată echipaje medicale ISU Cluj şi poliţişti pentru acordarea primului ajutor şi efectuarea cercetărilor.

„Din primele verificări a reieşit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăţa un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere şi ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins şi ar fi căzut peste el", au precizat poliţiştii.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, minorul a fost declarat decedat în jurul orei 20:20.

Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.