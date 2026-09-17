Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Primele rămăşiţe umane au fost găsite de câţiva muncitori care săpau pentru amenajarea unui loc de veci. La un moment dat, o lopată a căzut într-un gol, de lângă o criptă. Au săpat în acel loc şi au găsit mai mulţi saci, în care erau oseminte de la cel puţin 6 persoane decedate.

Autoritățile locale din Slatina bănuiesc că morții ar fi fost deshumați pentru ca locurile de veci să poată fi ocupate din nou.

Valeriu Matei, consilier local Primăria Slatina: „Aici se pare că este o groapă comună unde au fost înhumate cadavrele celor care nu își mai găsesc morții în cimitirul Strehareti. Au săpat o groapă comună și le-au aruncat aici ca să revândă locurile să facă rost de bani”.

Mai mulţi oameni s-au trezit că locurile de veci ale rudelor nu mai există şi că în locul lor au fost construite alte cripte.

Grațiela Simion, localnic: „Nu sunt prima care am pățit așa ceva. Locurile de veci mai vechi dacă au văzut, au considerat, dar eu am fost cu toate actele la zi am documente, nu a avut niciun motiv să îmi ia locul de veci. M-am gândit că osemintele părinților și soțului meu pot fi acolo în groapa aceea comună”.

După descoperirea macabră, locul a fost securizat de poliţişti, pentru ca anchetatorii să poată ridica toate probele necesare.

Cosmin Lupu, purtător de cuvânt IPJ Olt: „Polițiștii au întocmit un dosar penal cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte urmând a fi stabilite cu exactitate situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”.

Cimitirul a fost preluat recent în administrarea primăriei, prin ordinul unui executor judecătoresc.

Cel care s-a ocupat până acum de locurile de veci, nu a răspuns pentru a comenta cele întâmplate.