Poliţia poloneză a reţinut luni, la Varşovia, un cetăţean ucrainean suspectat de implicare în pregătirea unui atac în România asupra Carfil Braşov, dar anunţul a fost făcut miercuri de autorităţile de la Varşovia, la o zi după ce preşedintele României a condamnat presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj pe teritoriul ţării sale, relatează TVP World, potrivit News.ro.

Bărbatul, identificat ca fiind Artem S., în vârstă de 25 de ani, era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile române.

Luni, când DIICOT a anunţat că a documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect ce a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, se preciza că cei doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi în Germania, în timp ce ucraineanul fusese „localizat” în Polonia.

Postul polonez RFM 24 susţine, pe baza informaţiilor obţinute de reporterul său, că Artem S. ar fi avut sarcina să identifice obiectivul care urma să fie incendiat în România şi să asigure plata operaţiunii. El a fost reţinut luni într-un apartament din cartierul Ursus din Varşovia, fără să opună rezistenţă.

Poliţia poloneză a confirmat într-un comunicat că Artem S. a fost reţinut în baza unui mandat european de arestare emis de România, fiind suspectat de participare la pregătirea unor acte de sabotaj prin incendierea unei instalaţii din industria armamentului. Comunicatul nu precizează însă rolul concret al suspectului în alegerea ţintei sau finanţarea operaţiunii.

Un tribunal din Varşovia a dispus miercuri arestarea preventivă a suspectului ucrainean din Polonia, pentru şapte zile.

Serviciul Român de Informaţii şi procurorii români au spus că cetăţeanul ucrainean şi cei doi cetăţeni belaruşi făceau parte dintr-o reţea de sabotaj coordonată din Rusia.

Cei doi suspecţi belaruşi au fost reţinuţi în Germania în timp ce se presupune că pregăteau acte similare, iar România solicită extrădarea tuturor celor trei.

Artem S. a comunicat autorităţilor poloneze că nu este de acord să fie predat României şi a solicitat un avocat, potrivit Parchetului Regional din Varşovia.

Serviciul Român de Informaţii a declarat că ţintele reţelei se extindeau dincolo de graniţele României, incluzând fabrici de armament de stat şi private, precum şi alte obiective de importanţă militară şi industrială.

Marţi, preşedintele României, Nicuşor Dan, a condamnat presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj, scriind pe X: „Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării noastre”. El a afirmat că Rusia a recurs la interferenţe electorale, dezinformare, atacuri cibernetice şi sabotaj ca parte a ceea ce a descris drept o campanie mai amplă de slăbire a democraţiilor europene.