Decizia a fost luată după ce Serviciul Român, de Informații și DIICOT au confirmat că platforma industrială a fost vizată de o rețea de sabotaj coordonată de Federația Rusă. Acuzații pe care ambasadorul Moscovei acreditat la București le respinge însă.

Va fi dezvoltat și sistemul video de supraveghere care i-a surprins cei doi bieloruși pe 14 septembrie.

Atunci au provocat incendiul devastator de pe platforma CARFIL. Anunțul a fost făcut de conducerea producătorului de tehnică militară.

Mircea Petru Tanțău, director Carfil: „Vom intensifica partea de supraveghere și avem în plan ca sistemul din stația pirotehnica care e complet securizat cu peste 100 de camere cu senzori optici cu comunicare dacă intră cineva pe perimetru cu avertizare verbală acolo e și paza înarmată”.

Liviu Blejdea, directorul parcului industrial Carfil: „Singurul lucru care se poate îmbunătăți e sistemul de supraveghere video și am în vedere în 2-3 zile să îl schimb cu alte camere și să acopăr de data asta chiar toate unghiurile și să încerc să reduc să previn un astfel de eveniment”.

Corespondent PRO TV: „Paza este asigurată aici și de 30 de angajați ai Carfil care sunt instruiți în interiorul companiei cum să procedeze când observă ceva suspect. La secția specială se ia în calcul inclusiv supravegherea cu drone”.

Se presupune că bielorușii au provocat incendiul soldat cu pagube de peste o jumătate de milion de euro ca un act de diversiune.

Vor fi extrădați în România pentru a fi acuzați după ce DIICOT a cerut predarea lor din Germania, unde au fost arestați. Alături de ei va fi adus și ucraineanul suspectat că i-a coordonat, arestat în Polonia.

În urma incidentului de securitate de luna trecută, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse. În replică, misiunea diplomatică a reacționat

printr-un comunicat pe contul de socializare in care se afirmă că emisarul Moscovei la București respinge categoric acuzația și aruncă întreaga vină pe Ucraina.

„Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine”, a transmis Ambasada Rusiei la București.

Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, susțin investigatorii - membrii rețelelor de sabotaj folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, cartele de comunicații din state terțe și aplicații de mesagerie criptată.

Corespondent PRO TV: „Potrivit unor surse apropiate de anchetă, unul dintre cei doi suspecți bieloruși este sportiv de performanță, iar celălalt, fost sportiv și membru al staff-ului tehnic al unui club sportiv. Și că s-ar fi deplasat extrem de ușor prin Europa și fără să atragă atenția serviciilor de informații, pentru că se foloseau de acoperirea unor competiții și antrenamente”.

Ministerul de Interne și Poliția Română au anunțat deja că după incidentul de la Brașov au fost sporite dispozitivele de securitate și patrulare în zonele strategice, nu doar în zona companiilor care activează în industria de apărare. Sunt supravegheate inclusiv marile depozite de logistică de pe teritoriul României.