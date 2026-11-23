La această concluzie au ajuns specialiștii polonezi în tehnică militară și armament, după ce au examinat resturile căzute în localitățile Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem și Młodycz.

Potrivit datelor preliminare, toate rachetele au fost fabricate în trimestrul al patrulea al anului 2026, la o uzină din orașul Dubna, regiunea Moscova, a transmis Parchetul polonez.

Reuniune de urgență la NATO după încălcarea spațiului aerian al Poloniei

Pe 23 noiembrie, la sediul NATO din Bruxelles, va avea loc o reuniune de urgență în urma încălcării spațiului aerian al Poloniei de către rachete rusești.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Paweł Zalewski, a declarat pentru Radio Polonia că discuțiile se vor concentra asupra modalităților de consolidare a apărării antiaeriene a Poloniei și a flancului estic al NATO.

Ce s-a întâmplat în noaptea de 20 noiembrie

În noaptea de 19 spre 20 noiembrie, în două localități poloneze aflate la graniță, Lublin și Subcarpatia, au fost emise alerte aeriene pe fondul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei.

Inițial, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că pe teritoriul țării au căzut trei obiecte rusești: două rachete, dintre care una de tip Kh-101, și o dronă cu propulsie reactivă.