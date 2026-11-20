"Avioane NATO au fost ridicate de la sol ca răspuns. Aceste evenimente sunt în mod clar periculoase, o consecinţă a războiului pe care Rusia îl poartă încă împotriva Ucrainei. Condamn atacurile Rusiei şi războiul său în curs", a adăugat Mark Rutte pe X, precizând că a avut o discuţie telefonică cu prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Varşovia a anunţat că două rachete ruseşti şi, aparent, o dronă cu reacţie au căzut în sud-estul Poloniei, în apropierea graniţei cu Ucraina, fără a provoca răniţi.

În timpul unui atac masiv rusesc de joi spre vineri noaptea care a vizat regiuni din Ucraina, Polonia a ridicat preventiv de la sol câteva avioane.

În decembrie 2022, o rachetă care a căzut în localitatea poloneză Przewodow, aproape de graniţa cu Ucraina, a provocat moartea a două persoane, iar Varşovia a atribuit ulterior incidentul unei defecţiuni a sistemului de apărare antiaeriană ucrainean.

În iulie 2026, un alt obiect - identificat ulterior ca fiind o rachetă rusească - a căzut pe teritoriul polonez în timpul unui atac împotriva Ucrainei.

În septembrie 2025, mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez, iar unele s-au prăbuşit pe teritoriul Poloniei.

Tusk le-a descris ulterior drept "dronele lui (Vladimir) Putin", făcând referire la preşedintele rus, potrivit EFE.