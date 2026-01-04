Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ce trebuie”, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump. El nu a renunțat nici la preluarea ostilă a Gronelandei.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, Donald Trump a afirmat că „reconstruirea ţării nu este un lucru rău”, susţinând că Venezuela este „în faliment” şi că această ţară este „o catastrofă în toate domeniile”. Referindu-se la viitoarea gestiune politică a statului sud-american, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că „reconstrucţia şi schimbarea regimului” sunt „mai bune decât ceea ce este în prezent” în Venezuela. „Nu poate fi mai rău”, a spus el. , informează AFP preluat de Agerpres.

Anterior, duminică, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite vor conlucra cu responsabilii venezueleni aflaţi în funcţie „dacă aceştia vor lua decizii bune”, subliniind totodată că Washingtonul îşi păstrează mijloacele de presiune asupra ţării, în special embargoul petrolier.

Sâmbătă, Donald Trump a afirmat că Delcy Rodriguez este gata să coopereze cu SUA, însă aceasta a replicat la scurt timp că Venezuela este pregătită „să se apere”.

În acelaşi interviu, liderul republican şi-a reiterat dorinţa de a impune controlul Statelor Unite asupra Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca. „Avem nevoie de Groenlanda, absolut”, a declarat Trump, întrebat dacă operaţiunea americană de la Caracas poate fi un indiciu privind viitorul insulei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













