Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela

04-01-2026 | 21:09
Donald Trump
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ce trebuie”, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump. El nu a renunțat nici la preluarea ostilă a Gronelandei.

Mihai Niculescu

Într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, Donald Trump a afirmat că „reconstruirea ţării nu este un lucru rău”, susţinând că Venezuela este „în faliment” şi că această ţară este „o catastrofă în toate domeniile”. Referindu-se la viitoarea gestiune politică a statului sud-american, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că „reconstrucţia şi schimbarea regimului” sunt „mai bune decât ceea ce este în prezent” în Venezuela. „Nu poate fi mai rău”, a spus el. , informează AFP preluat de Agerpres.

Anterior, duminică, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite vor conlucra cu responsabilii venezueleni aflaţi în funcţie „dacă aceştia vor lua decizii bune”, subliniind totodată că Washingtonul îşi păstrează mijloacele de presiune asupra ţării, în special embargoul petrolier.

Sâmbătă, Donald Trump a afirmat că Delcy Rodriguez este gata să coopereze cu SUA, însă aceasta a replicat la scurt timp că Venezuela este pregătită „să se apere”.

În acelaşi interviu, liderul republican şi-a reiterat dorinţa de a impune controlul Statelor Unite asupra Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca. „Avem nevoie de Groenlanda, absolut”, a declarat Trump, întrebat dacă operaţiunea americană de la Caracas poate fi un indiciu privind viitorul insulei.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: Agerpres

FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”
Stiri externe
Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”

Operaţiunea SUA din Venezuela ar putea deschide calea unor acţiuni similare care să vizeze şi alţi lideri ai lumii, a declarat duminică fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul
Stiri externe
Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană, armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Loez.

Operațiunea de capturare a lui Maduro se putea termina prost pentru americani. Ce s-a întâmplat după ce s-a tras asupra lor
Stiri externe
Operațiunea de capturare a lui Maduro se putea termina prost pentru americani. Ce s-a întâmplat după ce s-a tras asupra lor

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în urma unui atac american asupra Venezuelei, sâmbătă dimineața, printre care militari și civili, anunță publicația americană New York Times.

Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”
Stiri actuale
Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane, mii de persoane au protestat duminică dimineaţa în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid, acuzând Washingtonul de „agresiune imperialistă” împotriva Venezuelei.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

