Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”

Stiri actuale
04-01-2026 | 17:37
manifestatie pro maduro madrid
Getty

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane, mii de persoane au protestat duminică dimineaţa în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid, acuzând Washingtonul de „agresiune imperialistă” împotriva Venezuelei.

autor
Mihai Niculescu

Adunaţi în centrul capitalei spaniole, manifestanţii au fluturat drapele venezuelene şi au afişat pancarte critice la adresa preşedintelui american Donald Trump. Unele bannere îl prezentau pe liderul de la Casa Albă înghiţind cu lăcomie un bidon de petrol în culorile drapelului venezuelean, în timp ce altele îl etichetau drept „agresor”. Pe unul dintre mesaje se putea citi explicit: „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”, relatează AFP preluat de Agerpres.

Printre participanţi s-au remarcat şi steaguri ale formaţiunii de extremă stânga Podemos, precum şi ale Partidului Comunist Spaniol, alături de simboluri venezuelene. Protestul a avut loc la doar 24 de ore după operaţiunea militară americană descrisă drept spectaculoasă, care a inclus lovituri aeriene asupra Caracasului şi a zonelor limitrofe şi s-a soldat cu capturarea lui Maduro.

Fostul preşedinte venezuelean se află în prezent într-o închisoare din New York, unde urmează să fie judecat pentru acuzaţii de „narcoterorism” şi trafic de cocaină către Statele Unite. Între timp, Donald Trump a anunţat că SUA vor coordona tranziţia politică din Venezuela şi a declarat deschis intenţia de a exploata vastele rezerve de petrol ale ţării sud-americane.

Reacția guvernului spaniol

Guvernul spaniol a reacţionat dur la evenimente. Premierul Pedro Sanchez a condamnat încă de sâmbătă „o intervenţie ce încalcă dreptul internaţional”, avertizând că acţiunea americană „împinge regiunea spre un orizont de incertitudine şi de război”. El a făcut apel la o tranziţie „justă şi prin dialog”, poziţie reiterată duminică într-o scrisoare adresată militanţilor Partidului Socialist Spaniol.

Citește și
Nicolás Maduro
Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”

În mesajul său, Sanchez – care se bazează pe sprijinul partenerului de guvernare de extremă stânga Sumar – a vorbit despre „recentele încălcări ale dreptului internaţional în Venezuela, acţiune pe care noi o condamnăm cu cea mai mare fermitate”, subliniind din nou necesitatea unei soluţii politice negociate.

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, Madrid, nicolas maduro, manifestatie,

Dată publicare: 04-01-2026 17:28

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
Stiri externe
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Centrul de detenţie metropolitan din New York, închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri ca Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul lider hondurian Juan Orlando Hernandez.

Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”
Stiri externe
Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”

Deşi califică atacul militar american din Venezuela drept ilegal, o misiune independentă a Naţiunilor Unite atrage atenţia că acest fapt nu îl exonerează pe Nicolas Maduro de răspunderea pentru grave încălcări ale drepturilor omului.

Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro
Stiri externe
Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro

Casa Albă pune condiții dure companiilor petroliere americane: dacă vor să fie despăgubite pentru activele confiscate de regimul de la Caracas, trebuie să se întoarcă în Venezuela și să participe la reconstrucția industriei petroliere prăbușite.

Țara în care Trump a vrut să îl trimită în exil pe Maduro, în decembrie 2025, dar a fost refuzat. Nu este Rusia
Stiri externe
Țara în care Trump a vrut să îl trimită în exil pe Maduro, în decembrie 2025, dar a fost refuzat. Nu este Rusia

Publicația New York Times a scris că președintele venezuelean destituit Nicolas Maduro a respins ultmiatumul lui Donald Trump, pe care liderul american i l-a dat în decembrie anul.

Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei
Stiri externe
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei

Donald Trump a inventat o doctrină, ”Donroe”, pentru a justifica atacul asupra Venezuelei și capturarea dictatorului Nicolas Maduro. ”Donro” vine de la adăugarea unei părți a numelui său la denumirea Monroe, doctrina veche de 100 de ani a SUA.

Recomandări
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei
Stiri externe
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei

Donald Trump a inventat o doctrină, ”Donroe”, pentru a justifica atacul asupra Venezuelei și capturarea dictatorului Nicolas Maduro. ”Donro” vine de la adăugarea unei părți a numelui său la denumirea Monroe, doctrina veche de 100 de ani a SUA.

Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României

Anul 2025 a fost marcat în România de un efort amplu de consolidare fiscal-bugetară, pe fondul unui deficit public foarte ridicat moștenit din anii precedenți.

Dentiștii cer amânarea programului prin care statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Nemulțumirile lor
Stiri Sanatate
Dentiștii cer amânarea programului prin care statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Nemulțumirile lor

Medicii dentiști cer suspendarea programului AP-Stoma pentru extinderea accesului la servicii stomatologice. Acuză lipsa avizelor și riscuri pentru finanțare și siguranța pacienților.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28