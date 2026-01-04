Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane, mii de persoane au protestat duminică dimineaţa în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid, acuzând Washingtonul de „agresiune imperialistă” împotriva Venezuelei.

Adunaţi în centrul capitalei spaniole, manifestanţii au fluturat drapele venezuelene şi au afişat pancarte critice la adresa preşedintelui american Donald Trump. Unele bannere îl prezentau pe liderul de la Casa Albă înghiţind cu lăcomie un bidon de petrol în culorile drapelului venezuelean, în timp ce altele îl etichetau drept „agresor”. Pe unul dintre mesaje se putea citi explicit: „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”, relatează AFP preluat de Agerpres.

Printre participanţi s-au remarcat şi steaguri ale formaţiunii de extremă stânga Podemos, precum şi ale Partidului Comunist Spaniol, alături de simboluri venezuelene. Protestul a avut loc la doar 24 de ore după operaţiunea militară americană descrisă drept spectaculoasă, care a inclus lovituri aeriene asupra Caracasului şi a zonelor limitrofe şi s-a soldat cu capturarea lui Maduro.

Fostul preşedinte venezuelean se află în prezent într-o închisoare din New York, unde urmează să fie judecat pentru acuzaţii de „narcoterorism” şi trafic de cocaină către Statele Unite. Între timp, Donald Trump a anunţat că SUA vor coordona tranziţia politică din Venezuela şi a declarat deschis intenţia de a exploata vastele rezerve de petrol ale ţării sud-americane.

Reacția guvernului spaniol

Guvernul spaniol a reacţionat dur la evenimente. Premierul Pedro Sanchez a condamnat încă de sâmbătă „o intervenţie ce încalcă dreptul internaţional”, avertizând că acţiunea americană „împinge regiunea spre un orizont de incertitudine şi de război”. El a făcut apel la o tranziţie „justă şi prin dialog”, poziţie reiterată duminică într-o scrisoare adresată militanţilor Partidului Socialist Spaniol.

În mesajul său, Sanchez – care se bazează pe sprijinul partenerului de guvernare de extremă stânga Sumar – a vorbit despre „recentele încălcări ale dreptului internaţional în Venezuela, acţiune pe care noi o condamnăm cu cea mai mare fermitate”, subliniind din nou necesitatea unei soluţii politice negociate.

