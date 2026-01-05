Contestațiile unui avocat, membru AUR, împotriva a doi judecători CCR, amânate fix pentru ziua în care CCR discută de pensii

Curtea de Apel București va judeca în 16 ianuarie 2026 contestația depusă de un avocat care este membru AUR, Silvia Uscov, privind neîndeplinirea unor criterii în ceea ce privește numirile la CCR ale judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Avocatul Uscov a anunțat recent că a analizat ”mai multe acte” și că a decis să conteste trei dintre ele, printre care se află și ”cele 2 numiri ale judecătorilor CCR Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, pentru că nu au o „vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”.

Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR la propunerea Senatului, fiind susținut de PSD, iar Dacian Dragoș la propunerea președintelui Nicușor Dan.

Ambii au fost numiți judecători ai Curții Constituționale în urmă cu câteva luni, în iulie 2025.

16 ianuarie este chiar ziua în care Curtea Constituțională are un nou termen pentru a stabili dacă legea Guvernului Bolojan privind pensiile speciale ale magistraților este constituțională.

Proiectul a rămas blocat la CCR după ce ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători numiți la propunerea PSD.

Curtea de Apel București a stabilit noul termen de judecată după ce a admis solicitările judecătorilor CCR de amânare, se arată pe portalul CAB.

Dacă Curtea de Apel București va admite cererile avocatei Uscov, atunci, cel mai probabil, cei doi judecători ar trebui să fie schimbați de la Curtea Constituțională, fapt care ar putea putea duce la o nouă amânare privind pensiile speciale ale magistraților.

Cine este avocata care a contestat numirile la CCR a doi judecători

Avocata care a contestat numirile la CCR a doi judecători se numește Silvia Uscov și este membru al partidului AUR din iunie 2025, după cum a anunțat la acea vreme chiar președintele partidului, George Simion.

Pe lângă cele două procese deschise la Curtea de Apel București împotriva celor doi judecători ai CCR, avocatul Silvia Uscov a dat în judecată și Guvernul României, solicitând suspendarea deciziei premierului Bolojan privind constituirea comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.

Uscov susține că există ”o suită de nereguli”:

”Lipsa bazei legale adecvate și suprapunerea cu atribuțiile MJ, nerespectarea obligației de transparență, nu stabilește criterii clare de selecție a membrilor, nu prevede garanții de transparență și imparțialitate și creează un cadru discreționar incompatibil cu principiile statului de drept, urmărește, în realitate, nu rezolvarea unei probleme administrative concrete, ci crearea unui instrument de influență politică asupra agendei de reformă în justiție, absența scopului legitim – contradicția cu cererea de plată PNRR, încălcarea standardelor internaționale privind independența justiției” - spune avocatul, care este membru AUR.

