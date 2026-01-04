Operațiunea de capturare a lui Maduro se putea termina prost pentru americani. Ce s-a întâmplat după ce s-a tras asupra lor

04-01-2026 | 18:06
caracas bombardat

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în urma unui atac american asupra Venezuelei, sâmbătă dimineața, printre care militari și civili, anunță publicația americană New York Times.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a declarat pentru publicația din SUA că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l evacua pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa au fost atacate.

El a afirmat că un elicopter a fost avariat, dar „a rămas în stare de zbor” și că toate aeronavele americane „s-au întors acasă”.

Aproximativ șase soldați au fost răniți în timpul operațiunii de capturare a lui Maduro, au declarat doi oficiali americani sub condiția anonimatului, scrie New York Times, citată de Ukrainska Pravda.

New York Times a vorbit și cu persoane care și-au pierdut locuințele în urma atacurilor.

evana, el palito
Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro

Imediat după atacul SUA, au început să apară detalii despre moartea unui civil venezuelean în Catia La Mar, o zonă costieră cu venituri mici, situată la vest de aeroportul din Caracas. Acolo, un atac aerian a lovit un complex de apartamente civile cu trei etaje și a distrus un perete exterior sâmbătă dimineața, în timp ce forțele americane atacau orașul, mai scrie presa de peste Ocean.

În dimineața zilei de 3 ianuarie, au fost semnalate explozii în Caracas, capitala Venezuelei. În Venezuela a fost declarată starea de urgență din cauza a ceea ce autoritățile au descris ca fiind „o agresiune militară extrem de gravă din partea actualului guvern al Statelor Unite”.

Ulterior, președintele american Donald Trump a declarat că liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați și scoși din țară în cadrul operațiunii speciale.

Sursa: Ukrainska Pravda

Dată publicare: 04-01-2026 18:02

Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii"
Stiri externe
Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”

Deşi califică atacul militar american din Venezuela drept ilegal, o misiune independentă a Naţiunilor Unite atrage atenţia că acest fapt nu îl exonerează pe Nicolas Maduro de răspunderea pentru grave încălcări ale drepturilor omului.

Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro
Stiri externe
Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro

Casa Albă pune condiții dure companiilor petroliere americane: dacă vor să fie despăgubite pentru activele confiscate de regimul de la Caracas, trebuie să se întoarcă în Venezuela și să participe la reconstrucția industriei petroliere prăbușite.

Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei
Stiri externe
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei

Donald Trump a inventat o doctrină, ”Donroe”, pentru a justifica atacul asupra Venezuelei și capturarea dictatorului Nicolas Maduro. ”Donro” vine de la adăugarea unei părți a numelui său la denumirea Monroe, doctrina veche de 100 de ani a SUA.

Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României

Anul 2025 a fost marcat în România de un efort amplu de consolidare fiscal-bugetară, pe fondul unui deficit public foarte ridicat moștenit din anii precedenți.

Dentiștii cer amânarea programului prin care statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Nemulțumirile lor
Stiri Sanatate
Dentiștii cer amânarea programului prin care statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Nemulțumirile lor

Medicii dentiști cer suspendarea programului AP-Stoma pentru extinderea accesului la servicii stomatologice. Acuză lipsa avizelor și riscuri pentru finanțare și siguranța pacienților.

