Operațiunea de capturare a lui Maduro se putea termina prost pentru americani. Ce s-a întâmplat după ce s-a tras asupra lor

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în urma unui atac american asupra Venezuelei, sâmbătă dimineața, printre care militari și civili, anunță publicația americană New York Times.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a declarat pentru publicația din SUA că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l evacua pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa au fost atacate.

El a afirmat că un elicopter a fost avariat, dar „a rămas în stare de zbor” și că toate aeronavele americane „s-au întors acasă”.

Aproximativ șase soldați au fost răniți în timpul operațiunii de capturare a lui Maduro, au declarat doi oficiali americani sub condiția anonimatului, scrie New York Times, citată de Ukrainska Pravda.

New York Times a vorbit și cu persoane care și-au pierdut locuințele în urma atacurilor.

Imediat după atacul SUA, au început să apară detalii despre moartea unui civil venezuelean în Catia La Mar, o zonă costieră cu venituri mici, situată la vest de aeroportul din Caracas. Acolo, un atac aerian a lovit un complex de apartamente civile cu trei etaje și a distrus un perete exterior sâmbătă dimineața, în timp ce forțele americane atacau orașul, mai scrie presa de peste Ocean.

În dimineața zilei de 3 ianuarie, au fost semnalate explozii în Caracas, capitala Venezuelei. În Venezuela a fost declarată starea de urgență din cauza a ceea ce autoritățile au descris ca fiind „o agresiune militară extrem de gravă din partea actualului guvern al Statelor Unite”.

Ulterior, președintele american Donald Trump a declarat că liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați și scoși din țară în cadrul operațiunii speciale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













