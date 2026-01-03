Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați de trupele speciale după mai multe explozii care au țintit obiective militare din Venezuela.

Deja amândoi au fost puși sub acuzare - Maduro pentru narco-terorism și deținerea de armament greu și explozibili pe care ar fi plănuit să le folosească împotriva Americii. Ei vor fi judecați pe teritoriul american.

”Vom administra Venezuela până când se va putea instala o autoritate legitimă”, a declarat Donald Trump.

În jurul orei 2 noaptea au răsunat cel puțin 7 exploziii la Caracas și în alte părți ale țării. Elicoptere au fost reperate zburând deasupra capitalei. Mai multe localități din zonă au rămas fără energie electrică.

Între timp, însă, printr-o extraordinară operațiune a comandourilor Delta Force, au fost capturați și scoși din țară președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia.

Donald Trump: ”Ce făcea Maduro când băieții noștri au venit după el? Voiam să facem asta acum patru zile, dar condițiile meteo nu au fost perfecte. Ce făcea? Era într-un loc foarte bine apărat, ca o fortăreață. Este uimitor că, de partea noastră, nimeni nu a fost ucis. Câțiva băieți au fost răniți, dar au venit înapoi și se pare că sunt în stare bună. Am urmărit cum se petrece, a fost ca un show TV”.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost deja inculpați la New York, până să fie aduși acolo cu elicopterul și o navă.

Potrivit procurorului general, Maduro a fost acuzat de "conspirație pentru narco-terorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive", cu care amenința America.

"Vor înfrunta în curând toată puterea justiției americane pe pământ american, în instanțe americane", adaugă fără a preciza, însă, de ce a fost acuzată soția sa.

CNN, despre capturarea lui Maduro: ”Este un moment absolut șocant”

Nick Paton Walsh, CNN: ”Vorbim despre un președinte în exercițiu care este luat din capitala țării sale, locul în care forțele sale de securitate ar fi trebuit să îl protejeze într-un mod impenetrabil, fiind extrem de bine păzit și fortificat. Este fără precedent să decizi eliminarea unui factor iritant de politică externă în acest mod. Da, administrația Trump l-a acuzat că este un narco-terorist, un cap al rețelei, aflat la conducerea a două mari organizații globale de trafic de droguri, despre care susține că transportă cocaină și alte substanțe narcotice către Statele Unite. Însă, simplul fapt de a-l scoate din Venezuela cu forțele speciale, de a-l captura și transporta în Statele Unite pe președintele în funcție al acelei țări este un moment absolut șocant”.

Au fost bombardate mai multe obiective din Venezuela.

Senior Research Fellow for Latin America, Chatham House, Dr Christopher Sabatini: ”Au fost vizate obiective militare, inclusiv Fuerte Tiuna, principalul centru militar al Venezuelei, unde se spune ca Nicolas Maduro ar sta în anumite momente, pentru că are un buncăr acolo, dar și La Carlota, principala bază aeriană a capitalei”.

Stefano Pozzebon, jurnalist: ”Au mai fost și alte explozii, cel puțin în portul La Guaira, care se află la aproximativ o oră nord de Caracas și este cel mai mare port din țară, precum și pe un aeroport din Irote, o altă zonă la câteva ore est de capitala venezueleană”.

Venezuela a declarat stare de urgență națională.

Crainic TV: ”Comunicat: Republica Bolivariană a Venezuelei respinge, repudiază și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de actualul guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului și populației venezuelene, asupra unor obiective civile și militare din orașul Caracas”.

Aparent nu vor mai urma alte raiduri în Venezuela. Donald Trump s-ar putea considera mulțumit cu îndepărtarea lui Maduro, care intr-un interviu difuzat în ultima zi a anului trecut spunea că este deschis pentru negocieri.

Nicolas Maduro: ”Dacă vor să discute serios un acord pentru combaterea traficului de droguri, suntem pregătiți. Dacă vor petrol, Venezuela este pregătită pentru investiții americane, așa cum este cu Chevron, oricând doresc, oriunde doresc și în orice mod doresc”.

Lidera opoziției din Venezuela, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, ar putea prelua interimar puterea

Însă mare întrebare care se pune acum este cine va prelua puterea la Caracas, fără Nicolas Maduro. Trei dintre apropiații sai - vicepreședintele Delcy Rodríguez, ministrul de Interne Diosdado Cabello și cel al Apărării Vladimir Padrino - au apărut la televiziunea națională după atac, părând că își asumă conducerea.

Vladimir Padrino: ”Vom evita haosul și anarhia. La ordinul lui Nicolás Maduro Moros, președintele constituțional al republicii bolivariene și comandantul nostru suprem, vom desfășura absolut toate capacitățile noastre militare pentru apărarea țării”.

Diosdalo Cabello: ”Ne aflăm aici, în capitala țării, Caracas, după ce am evaluat pagubele provocate de atacul criminal, atacul terorist. Forțele militare, forțele de poliție, precum și poporul sunt pregătite pentru orice situație”.

Lidera opoziției din Venezuela – și laureată a Premiului Nobel pentru Pace – Maria Corina Machado a salutat intervenția SUA, afirmând că a sosit "ora libertății" pentru țară. Opoziția susține că este gata să preia puterea.

În conferința pe care a susținut-o sâmbătă, Donald Trump a mai declarat că marile companii petroliere americane vor investi miliarde de dolari în Venezuela, pentru a repara infrastructura petrolieră grav afectată și pentru a relansa producția.

După operațiunea de sâmbătă, hegemonia americană în emisfera de vest nu va mai fi pusă la îndoială, a mai transmis liderul Statelor Unite.

