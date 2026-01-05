Orban: Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025. Războiul, energia şi migraţia, principalele probleme în 2026

05-01-2026 | 15:21
Viktor Orban
Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025, inaugurând o "eră a naţiunilor", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-o conferinţă de presă internaţională organizată luni, relatează MTI.

Mihaela Ivăncică

Evaluând anul precedent, premierul ungar a descris 2025 ca fiind "un an extrem de aglomerat", în care a participat la 82 de întâlniri ale şefilor de stat şi de guvern şi la 25 de summituri.

Orban a spus că a devenit clar "pentru toată lumea" că anul trecut a adus "sfârşitul unei ere în politica internaţională". Revenirea în funcţie a preşedintelui american Donald Trump a "dat o lovitură de graţie erei numite 'ordine mondială liberală', ale cărei reguli nu mai sunt valabile", a adăugat el.

Prim-ministrul ungar a spus că acest lucru a inaugurat "era naţiunilor", al cărei "precursor" a fost încă din 2010.

Priorități pentru Europa în 2026: pace sau război

Orban a declarat că cea mai importantă chestiune în Europa în 2026 va fi alegerea între război şi pace, adăugând că sarcina guvernului ungar este de a ţine Ungaria departe de pericolele războiului.

În afara războiului, principalele probleme ale anului 2026 vor fi energia şi migraţia, a declarat premierul ungar.

Viktor Orban a declarat că suveranitatea naţională depinde din ce în ce mai mult de aprovizionarea cu energie, care este, de asemenea, cea mai importantă problemă a dezvoltării tehnologice.

Orban a spus că aprovizionarea cu energie, securitatea şi independenţa Ungariei sunt garantate, iar ţara este capabilă să producă volumele de energie necesare pentru a-şi extinde capacităţile.

El a adăugat, însă, că unele dintre reglementările din industria petrolului şi gazelor impuse de Bruxelles sunt "distructive" pentru Ungaria, insistând că ţara se apără împotriva acestor reguli prin mijloace legale şi acţionează împotriva lor politic.

Orban a spus că cealaltă problemă cheie a anului următor va fi implementarea pactului privind migraţia adoptat de Bruxelles.

Poziţia guvernului ungar este neschimbată, a spus el, subliniind că Ungaria nu va primi niciun migrant, nu va construi tabere de refugiaţi şi nu îşi va schimba politica de protecţie a frontierelor.

"Nu vom deveni o ţară de imigranţi şi nu acceptăm ca Bruxelles-ul să ne spună cu cine ar trebui să trăim", a spus el.

Orban, despre o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta: Nu-i momentul potrivit

În prezent, nu este un moment "potrivit" pentru ca preşedintele rus, Vladimir Putin, să viziteze Budapesta, deoarece nu există "chestiuni bilaterale de discutat", a declarat premierul ungar Viktor Orban în conferinţa de presă de luni.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în octombrie că va purta discuţii cu Putin la Budapesta, dar întâlnirea nu a mai avut loc niciodată, aminteşte Reuters.

Decizia SUA de a-l răsturna de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor energetice mondiale, a declarat Orban, adăugând că SUA şi Venezuela vor controla până la jumătate din rezervele globale de petrol, relatează Reuters.

În cadrul celei mai mari intervenţii americane în America Latină de la invazia Panama din 1989, forţele speciale Delta Force au intervenit în Caracas cu elicoptere în weekend şi l-au reţinut pe Maduro şi l-au transportat la New York unde urmează să fie judecat pentru narcoterorism.

Trump sprijină Ungaria și vizează petrolul Venezuelei

Preşedintele american Donald Trump, un aliat al lui Orban, care a "exceptat Ungaria de la sancţiunile americane asupra energiei ruseşti pentru 2026, care în Ungaria este an electoral, a fost clar în a spune că doreşte o parte din bogăţiile petroliere ale Venezuelei, aminteşte Reuters.

"Ceea ce consider important pentru Ungaria în această privinţă este că, împreună cu Venezuela, Statele Unite, după estimările mele, vor putea controla 40-50% din rezervele mondiale de petrol", a declarat premierul ungar. "Aceasta este o putere deja capabilă să influenţeze semnificativ preţul energiei pe piaţa mondială... Văd o mare şansă ca, în urma aducerii sub control a Venezuelei, să apară o situaţie energetică globală mai favorabilă pentru Ungaria, iar aceasta este o veste bună", a comentat Orban.

Budapesta a înfuriat mulţi membri ai Uniunii Europene şi NATO prin continuarea importurilor de petrol şi gaze ruseşti. Deşi a insistat că acest lucru rămâne necesar, Budapesta a luat, de asemenea, măsuri pentru diversificarea aprovizionării.

Grupul de stat MVM a semnat în decembrie un acord pe 5 ani cu compania energetică americană Chevron pentru furnizarea a 2 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate.

Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

