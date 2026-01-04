Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană, armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Loez.

Într-o declaraţie citită public, generalul a invocat o decizie a Curţii Supreme de Justiţie, potrivit căreia Delcy Rodriguez va prelua conducerea statului pentru o perioadă de 90 de zile, arată AFP, preluat de Agerpres.

Totodată, ministrul apărării a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro şi a denunţat asasinarea „cu sânge rece” a unei părţi din echipa de securitate a fostului preşedinte.

Înconjurat de militari înarmaţi, Padrino Loez a lansat un apel către populaţie, îndemnând-o la calm şi la revenirea la normalitate. „Îndemn poporul Venezuelei să îşi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile sale educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe şinele constituţionale”, a declarat ministrul apărării.

Acesta a făcut, de asemenea, apel la „pace, ordine” şi la respingerea „tentaţiilor războiului psihologic, a ameninţărilor şi a fricii pe care vor să ne-o impună”, subliniind că stabilitatea internă trebuie menţinută în contextul tensionat creat de intervenţia militară externă.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele Statelor Unite l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unui „atac de mare anvergură” asupra Venezuelei, precizând că fostul lider de la Caracas a fost transferat în Statele Unite pentru a fi judecat la New York, în special pentru acuzaţii de „narcoterorism”.

