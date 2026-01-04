Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”

Stiri externe
04-01-2026 | 20:53
dmitri medvedev
AFP

Operaţiunea SUA din Venezuela ar putea deschide calea unor acţiuni similare care să vizeze şi alţi lideri ai lumii, a declarat duminică fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

autor
Mihai Niculescu

„Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente”, a afirmat Medvedev, referindu-se la cancelarul federal german Friedrich Merz, într-o declaraţie preluată de agenţia TASS, dpa și Agerpres. Potrivit acestuia, un asemenea scenariu „nu ar fi unul nerealist”.

„Există motive pentru urmărirea lui penală chiar în Germania, prin urmare nu ar fi o pierdere, mai ales când cetăţenii suferă inutil”, a adăugat Dmitri Medvedev.

Fost preşedinte al Rusiei între 2008 şi 2012, Dmitri Medvedev a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai vocali susţinători ai liniei dure promovate de Kremlin, remarcându-se prin declaraţii extrem de acide la adresa Ucrainei şi a Occidentului.

În acelaşi context, Medvedev a susţinut că afirmaţiile administraţiei Trump potrivit cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro nu este legitim „nu rezistă unei analize”, după ce acesta a fost arestat în urma unei operaţiuni militare americane şi dus la New York.

Citește și
Dmitri Medvedev
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

El l-a vizat apoi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că mandatul acestuia „a expirat demult”. Moscova a declarat în repetate rânduri că Zelenski este un lider ilegitim din cauza lipsei unor noi alegeri, deşi acesta rămâne preşedinte în conformitate cu Constituţia Ucrainei, care permite extinderea mandatului prezidenţial pe timp de război.

Sursa: Agerpres

Etichete: Dmitri Medvedev, nicolas maduro, volodimir zelenki, Friedrich Merz,

Dată publicare: 04-01-2026 20:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro
Stiri externe
Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro

Reacții din Rusia au venit imediat după ce capitala Venezuelei, Caracas, a fost bombardată în primele ore ale zilei de sâmbătă de către Armata SUA. O reacție dură a avut și Dmitri Medvedev, fotul președinte al Federației Rusiei.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”
Stiri externe
Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”

NATO este inamicul Rusiei și trebuie tratat ca atare, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate.

Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez
Stiri externe
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează POLITICO.

Reacția furibundă a lui Medvedev, după sancțiunile SUA impuse Rusiei: „Pacificatorul” guraliv e picior de război cu Moscova
Stiri externe
Reacția furibundă a lui Medvedev, după sancțiunile SUA impuse Rusiei: „Pacificatorul” guraliv e picior de război cu Moscova

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova.

 

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28