Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”

Operaţiunea SUA din Venezuela ar putea deschide calea unor acţiuni similare care să vizeze şi alţi lideri ai lumii, a declarat duminică fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

„Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente”, a afirmat Medvedev, referindu-se la cancelarul federal german Friedrich Merz, într-o declaraţie preluată de agenţia TASS, dpa și Agerpres. Potrivit acestuia, un asemenea scenariu „nu ar fi unul nerealist”.

„Există motive pentru urmărirea lui penală chiar în Germania, prin urmare nu ar fi o pierdere, mai ales când cetăţenii suferă inutil”, a adăugat Dmitri Medvedev.

Fost preşedinte al Rusiei între 2008 şi 2012, Dmitri Medvedev a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai vocali susţinători ai liniei dure promovate de Kremlin, remarcându-se prin declaraţii extrem de acide la adresa Ucrainei şi a Occidentului.

În acelaşi context, Medvedev a susţinut că afirmaţiile administraţiei Trump potrivit cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro nu este legitim „nu rezistă unei analize”, după ce acesta a fost arestat în urma unei operaţiuni militare americane şi dus la New York.

El l-a vizat apoi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că mandatul acestuia „a expirat demult”. Moscova a declarat în repetate rânduri că Zelenski este un lider ilegitim din cauza lipsei unor noi alegeri, deşi acesta rămâne preşedinte în conformitate cu Constituţia Ucrainei, care permite extinderea mandatului prezidenţial pe timp de război.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













