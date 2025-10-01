Trump îi dă Hamasului un ultimatum să răspundă planului de pace pentru Gaza. „Dacă nu acceptă, se va termina foarte trist”

Președintele american, Donald Trump, a dat marți un ultimatum de trei-patru zile grupării Hamas să răspundă planului său de pace pentru Fâșia Gaza, prezentat luni împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informează AFP.

”Vom da aproximativ trei sau patru zile. Vom vedea. Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord. Aşteptăm doar Hamasul. Iar Hamasul va accepta sau nu va accepta. Iar dacă nu acceptă, asta se va termina într-un mod foarte trist”, a declarat preşedintele american într-o scurtă discuţie cu presa la Casa Albă.

Ce prevede planul în 20 de puncte

Preşedintele american şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană.

Documentul prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează CNBC.

Acest plan, în care Casa Albă asigură că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza", a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump a spus că Israelul și alte națiuni au acceptat schița pe care a detaliat-o.

„Dacă este acceptată de Hamas, această propunere cere eliberarea tuturor ostaticilor rămași, imediat, dar în niciun caz în mai mult de 72 de ore", a spus Trump.

Cele 20 de puncte ale planului propus de Donald Trump

• Gaza va fi o zonă deradicalizată, liberă de terorism, care să nu reprezinte o ameninţare pentru vecinii săi.

• Gaza va fi reconstruită în beneficiul locuitorilor săi, care au suferit deja mai mult decât suficient.

• Dacă ambele părţi sunt de acord cu această propunere, războiul se va încheia imediat. Forţele israeliene se vor retrage până la linia convenită, în vederea eliberării ostaticilor. În acest timp, toate operaţiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene şi de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile de front vor rămâne îngheţate până la îndeplinirea condiţiilor pentru retragerea completă, etapizată.

• În termen de 72 de ore de la acceptarea publică de către Israel a acestui acord, toţi ostaticii – vii şi decedaţi – vor fi returnaţi.

• După eliberarea tuturor ostaticilor, Israel va elibera 250 de prizonieri condamnaţi pe viaţă, precum şi 1.700 de palestinieni din Gaza reţinuţi după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile şi copiii reţinuţi în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian decedat ale cărui rămăşiţe vor fi returnate, Israel va restitui rămăşiţele a 15 palestinieni decedaţi.

• Odată ce toţi ostaticii vor fi returnaţi, membrii Hamas care se angajează la o coexistenţă paşnică şi la predarea armelor vor beneficia de amnistie. Cei care doresc să părăsească Gaza vor primi garanţii de trecere sigură către ţările care îi primesc.

• La acceptarea acestui acord, ajutorul umanitar va fi trimis imediat în Gaza. Cantităţile minime vor fi conforme cu acordul din 19 ianuarie 2025 privind asistenţa umanitară, inclusiv reabilitarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), a spitalelor şi brutăriilor, precum şi intrarea echipamentelor necesare pentru îndepărtarea dărâmăturilor şi deschiderea drumurilor.

• Intrarea şi distribuirea ajutorului în Gaza vor avea loc fără interferenţe din partea celor două părţi, prin Naţiunile Unite şi agenţiile sale, Semiluna Roşie, precum şi alte instituţii internaţionale neutre. Deschiderea punctului de trecere Rafah, în ambele sensuri, va fi supusă aceluiaşi mecanism stabilit în acordul din 19 ianuarie 2025.

• Gaza va fi guvernată temporar de un comitet palestinian tehnocratic, apolitic, responsabil de administrarea serviciilor publice şi a municipalităţilor pentru locuitori. Acest comitet va fi alcătuit din palestinieni calificaţi şi experţi internaţionali, sub supravegherea unui nou organism internaţional de tranziţie – „Consiliul Păcii” – care va fi condus de preşedintele Donald J. Trump, alături de alţi lideri internaţionali, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair. Acest organism va stabili cadrul şi va gestiona finanţarea pentru reconstrucţia Gazei până când Autoritatea Palestiniană îşi finalizează programul de reformă şi poate prelua în siguranţă şi eficient controlul asupra teritoriului.

• Un plan economic pentru dezvoltarea Gazei va fi creat printr-un grup de experţi care au contribuit la apariţia unor oraşe moderne prospere din Orientul Mijlociu. Propunerile de investiţii existente, elaborate de organizaţii internaţionale, vor fi luate în considerare pentru a atrage investiţii care să creeze locuri de muncă, oportunităţi şi speranţă pentru viitorul Gazei.

• Se va institui o zonă economică specială, cu tarife şi cote preferenţiale negociate cu ţările participante.

• Nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă şi să revină. Scopul este încurajarea oamenilor să rămână şi să construiască o Gaza mai bună.

• Hamas şi alte facţiuni se angajează să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct sau indirect. Toată infrastructura militară şi teroristă – inclusiv tuneluri şi facilităţi de producere a armamentului – va fi distrusă şi nu va fi reconstruită. Va exista un proces de demilitarizare a Gazei, sub supravegherea unor monitori independenţi, care va include predarea armelor printr-un program internaţional de răscumpărare şi reintegrare.

• Partenerii regionali vor garanta respectarea obligaţiilor de către Hamas şi alte facţiuni, astfel încât „Noua Gaza” să nu reprezinte o ameninţare pentru vecini sau pentru propriii cetăţeni.

• Statele Unite vor colabora cu parteneri arabi şi internaţionali pentru a dezvolta o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), care să fie desfăşurată imediat în Gaza. ISF va instrui şi sprijini forţele palestiniene de poliţie selectate, în coordonare cu Iordania şi Egiptul. Această forţă va fi soluţia pe termen lung pentru securitatea internă. ISF va colabora cu Israel şi Egipt pentru securizarea zonelor de frontieră, împreună cu poliţia palestiniană nou-formată.

• Israel nu va ocupa şi nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF preia controlul şi stabilizează situaţia, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) se vor retrage progresiv, în etape legate de procesul de demilitarizare, conform standardelor şi termenelor convenite între IDF, ISF, garanţi şi SUA. Practic, IDF va preda treptat teritoriul către ISF până la retragerea completă, cu excepţia unui perimetru de securitate care va fi menţinut până la eliminarea definitivă a oricărei ameninţări teroriste.

• Dacă Hamas va întârzia sau respinge acest plan, toate măsurile – inclusiv operaţiunile de ajutor umanitar – vor fi implementate în zonele declarate libere de terorism, preluate de la IDF de către ISF.

• Se va institui un proces de dialog interreligios, bazat pe valori ale toleranţei şi coexistenţei paşnice, pentru a schimba mentalităţile şi naraţiunile israelienilor şi palestinienilor, evidenţiind beneficiile păcii.

• Pe măsură ce reconstrucţia Gazei avansează şi programul de reformă al Autorităţii Palestiniene este implementat, se vor putea crea condiţiile pentru o cale credibilă către autodeterminare şi statalitate palestiniană, recunoscută ca aspiraţia legitimă a poporului palestinian.

• Statele Unite vor lansa un dialog între Israel şi palestinieni pentru a conveni asupra unei perspective politice de coexistenţă paşnică şi prosperă.

Peste 1.200 de morți în Gaza

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

