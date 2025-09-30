Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico

Președintele american va participa la o întâlnire neobișnuită convocată de șeful Pentagonului cu toți comandanții militari americani din întreaga lume.

Președintele Donald Trump a declarat marți că se va întâlni cu liderii militari americani și că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el urmând să participe la o reuniune misterioasă și neobișnuită convocată de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toți comandanții americani din întreaga lume.

„Mă voi întâlni cu generali, amirali și lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc", a spus Trump, conform news.ro.

Întâlnirea convocată de șeful Pentagonului Pete Hegseth adună toți comandanții militari americani din întreaga lume într-un format neobișnuit, care a stârnit întrebări în rândul analiștilor de apărare.

Mesajul opus de duminică: „Îi iubim pe generali”

Duminică, Donald Trump declarase că vrea să le transmită liderilor militari că îi iubește și îi prețuiește. „Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri prețuiți, că trebuie să fie puternici, duri, inteligenți și empatici", a declarat Trump într-un interviu acordat Reuters.

„Asta este tot, esprit de corps (spirit de echipă - n.r.). Era și timpul ca cineva să facă asta", a adăugat el.

Însă contrastul dintre mesajul de apreciere de duminică și amenințarea cu concedierea "pe loc" de marți reflectă abordarea imprevizibilă a președintelui Trump față de conducerea militară americană.

Declarațiile vin în contextul în care relația dintre Trump și conducerea militară a fost marcată de tensiuni în timpul primului său mandat, când mai mulți generali de rang înalt au criticat public stilul său de conducere.

