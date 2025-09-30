Era „woke” s-a terminat în Armata SUA. Secretarul de stat Pete Hegseth pune deopotrivă soldați și generali la cură de slăbit

Peste Ocean, epoca militarilor supraponderali din armata americană s-a încheiat. Acesta a fost mesajul transmis marți de secretarul de război Pete Hegseth în fața a sute de generali și amirali adunați la o bază din Virginia.

Oficialul a anunțat sfârșitul epocii corectitudinii politice și începutul unei reforme fizice radicale. Toți militarii, de la recruți până la generali cu patru stele, bărbați sau femei, trebuie să treacă un test standard de aptitudini fizice, de două ori pe an. Armata americană nu mai tolerează nici bărbile sau părul lung.

În fața sutelor de generali și amirali adunați din toate colțurile lumii la baza militară americană de la Quantico, secretarul de război Pete Hegseth a anunțat că vremea corectitudinii politice a apus în armata Statelor Unite.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării: „Prea mult timp am promovat prea mulți lideri în uniformă din motive greșite: pe baza rasei, a sexului, a așa-numitelor „premiere" istorice. Am devenit departamentul „woke", dar s-a terminat.”

Iar un prim pas în direcția reformei, a spus oficialul, este un nou standard fizic pentru toți militarii.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării: „E obositor să privești la soldați în formație de luptă sau, de fapt, orice formație, și să vezi militari grași. La fel, este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe coridoarele Pentagonului. Și în timp ce conduc unități în toată țara și în lume. Arată foarte prost. Fie că ești un soldat proaspăt încorporat sau un general cu patru stele, trebuie să respecți standardele de înălțime și greutate și să treci testul de pregătire fizică.”

Hegseth s-a dat pe el exemplu atunci când a vorbit despre cum ar trebui să arate soldații americani și le-a transmis generalilor că aspectul este la fel de important ca și condiția fizică.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării: „Asta înseamnă și respectarea standardelor de îngrijire personală. Fără bărbi, fără păr lung, fără manifestări superficiale de expresie individuală. Ne vom tunde, ne vom rade bărbile și vom respecta regulamentele.”

Secretarul de război a lansat și un avertisment direct pentru inamicii tot mai numeroși ai Washingtonului.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării: „Datorăm republicii noastre o forță militară care să câștige orice război pe care îl alegem, sau orice război care ni se impune. Dacă dușmanii noștri ar alege, în mod nechibzuit, să ne provoace, vor fi zdrobiți de violența, precizia și ferocitatea Departamentului de Război.”

Trump: „reînviem spiritul războinic”

Președintele Donald Trump a urcat la rândul lui pe scenă și a îndulcit mesajul secretarului de război Hegseth.

Donald Trump, președintele SUA: „Reînviem spiritul războinic. Acesta este spiritul care a câștigat și a clădit această națiune, de la cavaleria care a îmblânzit Marile Câmpii până la puterea feroce și neclintită a lui Patton, Bradley și a marelui general Douglas MacArthur. Sunt alături de voi, vă susțin, iar ca președinte vă voi sprijini 100%.”

Reuniunea de la Quantico, convocată de secretarul Pete Hegseth, a fost prezentată, oficial, drept o întâlnire pentru consolidarea spiritului de camaraderie și discuții pe tema „spiritului războinic", două subiecte favorite ale secretarului american de război, Pete Hegseth. Cu toate acestea, nici măcar invitații cu cele mai multe stele pe umeri nu au primit detalii concrete despre agenda întâlnirii, care a avut loc într-o atmosferă de incertitudine fără precedent în acest context.

