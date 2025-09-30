Donald Trump e sceptic cu privire la Premiul Nobel. „Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic”

30-09-2025 | 19:37
Trump
Shutterstock

Președintele Donald Trump a declarat, în fața liderilor militari americani, că a rezolvat numeroase războaie și conflicte, dar a afirmat cu scepticism că Premiul Nobel pentru Pace nu îi va fi acordat, ci unei persoane fără merite.

Trump a invocat frecvent succesul său în rezolvarea conflictelor internaţionale, prezentându-se ca un pacificator global care merită prestigioasa distincţie pe care înaintea lui au luat-o patru preşedinţi americani: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter şi mai ales Barack Obama, faţă de care Donald Trump are puternice resentimente.

„Vei primi Premiul Nobel? Absolut nu. Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic. Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump şi despre ce a fost necesar pentru a rezolva războaiele şi acesta va primi Premiul Nobel”, le-a spus Trump liderilor militari americani din întreaga lume, chemaţi de şeful Pentagonului la Quantico, în Virginia, pentru o reuniune de nivel înalt mai puţin obişnuită, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Trump şi-a început discursul în faţa liderilor militari americani cu afirmaţii pe care le-a repetat adesea în ultima vreme despre impactul său asupra conflictelor globale şi a liderilor străini: „Am rezolvat atât de multe războaie de când suntem aici. Suntem aici de aproape nouă luni”, a declarat el autoadmirativ.

Trump a folosit o combinaţie de ameninţări, stimulente şi puterea funcţiei sale pentru a modela comportamentul aliaţilor şi al duşmanilor. Printre succesele sale el enumeră rezolvarea conflictelor dintre Armenia şi Azerbaidjan, Cambodgia şi Thailanda, India şi Pakistan, precum şi Serbia şi Kosovo.

golden dome
China își face și ea un Golden Dome. De ce scutul antirachetă al chinezilor ar fi mai bun decât cel al americanilor

Unii lideri străini, inclusiv cei din India, au contestat faptul că presiunea SUA a dus la pace. Alţii, inclusiv cei din Cambodgia, au spus că presiunea lui Trump a fost utilă.

Iar unele conflicte rămân nerezolvate, inclusiv cel dintre Rusia şi Ucraina. Referindu-se la întâlnire pe care o preconiza între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin, el a declarat: „Dar singurul mod în care putem face asta este prin forţă. Adică, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a susţinut el.

Sunt atât de dezamăgit de preşedintele Putin”, a mărturisit Trump.

„Am spus că am crezut că va termina cu acest lucru. Ar fi trebuit să termine războiul ăla într-o săptămână. Şi i-am spus, ştii, nu arăţi bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Eşti un tigru de hârtie?” - a repetat Trump cuvinte pe care le-a mai spus şi altădată.

Trump promite susținere totală

În discursul său, Trump a ţinut să transmită liderilor militari un mesaj de sprijin şi solidaritate. „Sunt cu voi, vă susţin şi, ca preşedinte, vă susţin 100%. Nu mă veţi vedea niciodată ezitând nici măcar un pic”, le-a spus Trump. Remarcile sale au contrastat cumva cu cele ale şefului Pentagonului, Pete Hegseth, care le spusese anterior liderilor militari să demisioneze dacă politicile sale cu privire la diversitate „le zdruncină inima”.

Dar Trump a repetat apoi un alt mesaj pe care Hegseth l-a promovat anterior - că armata nu va mai fi „corectă din punct de vedere politic”.

„Meritul. Totul se bazează pe merit. Toţi vă bazaţi pe merit. Nu vom avea pe cineva care să vă ia locul din motive politice pentru că ei sunt corecţi politic şi voi nu sunteţi”, le-a spus Trump.

Luăm oamenii care vor face cea mai bună treabă. Şi aşa este foarte simplu. Şi acesta este modul în care a fost construită ţara noastră. Am fost construiţi pe merit”, le-a spus Trump liderilor militari.

„Aducem înapoi accentul pe condiţie fizică, abilitate, caracter şi forţă şi asta pentru că scopul armatei americane nu este de a proteja sentimentele cuiva. Este de a ne proteja republica”, a punctat Trump.

Trump le-a mai spus generalilor din public că guvernul SUA a „readus principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima şi cea mai importantă prioritate a armatei”.

Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva să creadă că treaba noastră este să facem poliţie în îndepărtatele ţinuturi din Kenya şi Somalia, în timp ce America este invadată din interior”, a spus Trump.

El a insistat că cei pe care i-a descris ca fiind invadatori nu sunt „diferiţi de un inamic străin, dar mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme. Cel puţin atunci când poartă o uniformă, îi poţi elimina", a punctat el.

Sursa: News.ro

Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico
Stiri externe
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico

Președintele american va participa la o întâlnire neobișnuită convocată de șeful Pentagonului cu toți comandanții militari americani din întreaga lume.

China își face și ea un Golden Dome. De ce scutul antirachetă al chinezilor ar fi mai bun decât cel al americanilor
Stiri externe
China își face și ea un Golden Dome. De ce scutul antirachetă al chinezilor ar fi mai bun decât cel al americanilor

China a anunțat că își face și ea un Golden Dome, dar mult mai mare și mai bun decât cel propus de Donald Trump pentru SUA. Potrivit Beijingului, sistemul chinez va avea acoperire globală, spre deosebire de cel american, limitat la regiuni.

YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului
Stiri externe
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului

YouTube va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump, după ce platforma i-a suspendat contul în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat
Stiri actuale
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat

Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut.

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina
Stiri actuale
Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă. 

