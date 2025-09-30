Trump: SUA sunt invadate din interior și cere riposta armatei în forță: „ei scuipă, noi lovim”

Președintele Donald Trump le-a spus marți generalilor și amiralilor cu funcții de conducere în armata americană că SUA sunt invadate „din interior” - referindu-se la imigranți.

Tocmai asta încearcă să schimbe el și guvernul său, care să „readucă principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”, relatează Reuters și CNN, preluate de news.ro.

„Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva să creadă că treaba noastră este să facem poliție în îndepărtatele ținuturi din Kenya și Somalia, în timp ce America este invadată din interior”, a spus Trump la reuniunea liderilor militari convocată de șeful Pentagonului la Quantico, în Virginia.

El a insistat că cei pe care i-a descris ca fiind invadatori nu sunt „diferiți de un inamic străin, dar sunt mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme. Cel puțin atunci când poartă o uniformă, îi poți elimina", a punctat el.

În timpul unui discurs de 71 de minute adresat liderilor militari de rang înalt, președintele Donald Trump a sugerat ca armata să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament”.

„I-am spus lui Pete (Hegseth) că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca teren de antrenament pentru armata noastră, Garda Națională, dar și pentru armată, pentru că vom intra în Chicago foarte curând, care este un oraș mare cu un guvernator incompetent”, a declarat președintele.

Trump a povestit apoi o întâmplare în care a urmărit acoperirea mediatică a trupelor și a constatat că acestea erau scuipate. El a spus că noua politică ar trebui să fie „ei scuipă, noi lovim”.

„Puteți face ce naiba vreți să faceți”

Trump le-a spus apoi generalilor că, dacă vehiculele militare sau de poliție sunt lovite cu pietre sau alte obiecte, ofițerii ar trebui să facă absolut ce vor ei. „Ieșiți din mașină și puteți face ce naiba vreți să faceți, pentru că acei oameni sunt acolo, iar voi acum puteți muri din cauza asta”, a spus el audienței.

Trump a vizat frecvent imigranții în timpul mandatului său și în campaniile electorale.

Studiile arată, în general, că nu există dovezi că imigranții comit infracțiuni într-un procent mai mare decât americanii născuți în țară. Criticii spun că retorica lui Trump întărește stereotipurile rasiste.

După mai mult de 40 de minute de discurs în fața cadrelor militare, Trump a trecut prin mai multe subiecte, vorbind doar sporadic din observațiile sale pregătite dinainte. Discursul său a fost similar cu alte discursuri ale sale, în ciuda cadrului neobișnuit și a audienței formate din cei mai importanți lideri militari ai țării, notează CNN.

La un moment dat, Trump a mărturisit că unele nave de război produse de armată sunt „urâte” și a spus „Eu sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le faceți din punct de vedere estetic”.

Președintele Trump, obișnuit cu aplauze și urale, a fost surprins de tăcerea audienței la apariția sa. „Nu am intrat niciodată într-o încăpere atât de tăcută”, a glumit el stârnind hohote de râs.

Comandanții militari adoptă o atitudine nepartizană, așa că audiența a fost în mare parte tăcută, cu excepția unor momente izolate de chicoteli sau aplauze. Sala a rămas în liniște în picioare când secretarul apărării Pete Hegseth a părăsit scena după criticile sale privind ideologiile „woke” și angajamentul său de a revizui standardele militare.

