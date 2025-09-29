Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Stiri externe
29-09-2025 | 23:10
donald trump
Getty

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană

 

autor
Lorena Mihăilă

Documentul prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează CNBC.

Acest plan, în care Casa Albă asigură că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza", a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump a spus că Israelul și alte națiuni au acceptat schița pe care a detaliat-o.

Citește și
Mahmoud Abbas
Preşedintele Autorităţii Palestiniene la ONU: Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie în Israel

„Dacă este acceptată de Hamas, această propunere cere eliberarea tuturor ostaticilor rămași, imediat, dar în niciun caz în mai mult de 72 de ore", a spus Trump. 

Cele 20 de puncte din planul lui Trump

• Gaza va fi o zonă deradicalizată, liberă de terorism, care să nu reprezinte o ameninţare pentru vecinii săi.

• Gaza va fi reconstruită în beneficiul locuitorilor săi, care au suferit deja mai mult decât suficient.

• Dacă ambele părţi sunt de acord cu această propunere, războiul se va încheia imediat. Forţele israeliene se vor retrage până la linia convenită, în vederea eliberării ostaticilor. În acest timp, toate operaţiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene şi de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile de front vor rămâne îngheţate până la îndeplinirea condiţiilor pentru retragerea completă, etapizată.

• În termen de 72 de ore de la acceptarea publică de către Israel a acestui acord, toţi ostaticii – vii şi decedaţi – vor fi returnaţi.

• După eliberarea tuturor ostaticilor, Israel va elibera 250 de prizonieri condamnaţi pe viaţă, precum şi 1.700 de palestinieni din Gaza reţinuţi după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile şi copiii reţinuţi în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian decedat ale cărui rămăşiţe vor fi returnate, Israel va restitui rămăşiţele a 15 palestinieni decedaţi.

• Odată ce toţi ostaticii vor fi returnaţi, membrii Hamas care se angajează la o coexistenţă paşnică şi la predarea armelor vor beneficia de amnistie. Cei care doresc să părăsească Gaza vor primi garanţii de trecere sigură către ţările care îi primesc.

• La acceptarea acestui acord, ajutorul umanitar va fi trimis imediat în Gaza. Cantităţile minime vor fi conforme cu acordul din 19 ianuarie 2025 privind asistenţa umanitară, inclusiv reabilitarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), a spitalelor şi brutăriilor, precum şi intrarea echipamentelor necesare pentru îndepărtarea dărâmăturilor şi deschiderea drumurilor.

• Intrarea şi distribuirea ajutorului în Gaza vor avea loc fără interferenţe din partea celor două părţi, prin Naţiunile Unite şi agenţiile sale, Semiluna Roşie, precum şi alte instituţii internaţionale neutre. Deschiderea punctului de trecere Rafah, în ambele sensuri, va fi supusă aceluiaşi mecanism stabilit în acordul din 19 ianuarie 2025.

• Gaza va fi guvernată temporar de un comitet palestinian tehnocratic, apolitic, responsabil de administrarea serviciilor publice şi a municipalităţilor pentru locuitori. Acest comitet va fi alcătuit din palestinieni calificaţi şi experţi internaţionali, sub supravegherea unui nou organism internaţional de tranziţie – „Consiliul Păcii” – care va fi condus de preşedintele Donald J. Trump, alături de alţi lideri internaţionali, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair. Acest organism va stabili cadrul şi va gestiona finanţarea pentru reconstrucţia Gazei până când Autoritatea Palestiniană îşi finalizează programul de reformă şi poate prelua în siguranţă şi eficient controlul asupra teritoriului.

• Un plan economic pentru dezvoltarea Gazei va fi creat printr-un grup de experţi care au contribuit la apariţia unor oraşe moderne prospere din Orientul Mijlociu. Propunerile de investiţii existente, elaborate de organizaţii internaţionale, vor fi luate în considerare pentru a atrage investiţii care să creeze locuri de muncă, oportunităţi şi speranţă pentru viitorul Gazei.

• Se va institui o zonă economică specială, cu tarife şi cote preferenţiale negociate cu ţările participante. Nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă şi să revină. Scopul este încurajarea oamenilor să rămână şi să construiască o Gaza mai bună.

• Hamas şi alte facţiuni se angajează să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct sau indirect. Toată infrastructura militară şi teroristă – inclusiv tuneluri şi facilităţi de producere a armamentului – va fi distrusă şi nu va fi reconstruită. Va exista un proces de demilitarizare a Gazei, sub supravegherea unor monitori independenţi, care va include predarea armelor printr-un program internaţional de răscumpărare şi reintegrare.

• Partenerii regionali vor garanta respectarea obligaţiilor de către Hamas şi alte facţiuni, astfel încât „Noua Gaza” să nu reprezinte o ameninţare pentru vecini sau pentru propriii cetăţeni.

• Statele Unite vor colabora cu parteneri arabi şi internaţionali pentru a dezvolta o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), care să fie desfăşurată imediat în Gaza. ISF va instrui şi sprijini forţele palestiniene de poliţie selectate, în coordonare cu Iordania şi Egiptul. Această forţă va fi soluţia pe termen lung pentru securitatea internă. ISF va colabora cu Israel şi Egipt pentru securizarea zonelor de frontieră, împreună cu poliţia palestiniană nou-formată.

• Israel nu va ocupa şi nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF preia controlul şi stabilizează situaţia, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) se vor retrage progresiv, în etape legate de procesul de demilitarizare, conform standardelor şi termenelor convenite între IDF, ISF, garanţi şi SUA. Practic, IDF va preda treptat teritoriul către ISF până la retragerea completă, cu excepţia unui perimetru de securitate care va fi menţinut până la eliminarea definitivă a oricărei ameninţări teroriste.

• Dacă Hamas va întârzia sau respinge acest plan, toate măsurile – inclusiv operaţiunile de ajutor umanitar – vor fi implementate în zonele declarate libere de terorism, preluate de la IDF de către ISF.

• Se va institui un proces de dialog interreligios, bazat pe valori ale toleranţei şi coexistenţei paşnice, pentru a schimba mentalităţile şi naraţiunile israelienilor şi palestinienilor, evidenţiind beneficiile păcii.

• Pe măsură ce reconstrucţia Gazei avansează şi programul de reformă al Autorităţii Palestiniene este implementat, se vor putea crea condiţiile pentru o cale credibilă către autodeterminare şi statalitate palestiniană, recunoscută ca aspiraţia legitimă a poporului palestinian.

• Statele Unite vor lansa un dialog între Israel şi palestinieni pentru a conveni asupra unei perspective politice de coexistenţă paşnică şi prosperă.

Peste 1.200 de morți în Gaza

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Vreme severă în toată țara. La munte au început deja ninsorile. Temperaturi minime sub 0 grade

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, donald trump, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 29-09-2025 23:10

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor
Stiri externe
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor

Microsoft a întrerupt accesul armatei israeliene la tehnologia pe care aceasta o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere extins, ce colecta zilnic milioane de apeluri telefonice ale civililor palestinieni din Gaza, relatează The Guardian.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene la ONU: Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie în Israel
Stiri externe
Preşedintele Autorităţii Palestiniene la ONU: Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie în Israel

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi, în discursul susţinut prin videoconferinţă la Adunarea Generală a ONU de la New York, că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului "nu au reprezentat poporul palestinian". 

Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza
Stiri externe
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters
Stiri externe
SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters

SUA intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

 

Serbia a organizat o paradă militară de amploare, descrisă drept „cea mai mare demonstrație de forță militară a țării” | FOTO
Stiri externe
Serbia a organizat o paradă militară de amploare, descrisă drept „cea mai mare demonstrație de forță militară a țării” | FOTO

Prin organizarea paradei care a avut loc sâmbătă, Serbia și-a prezintat politica externă complexă, echilibrând ambițiile sale de aderare la UE cu acorduri de furnizare de arme din Franța, China, Israel și Rusia.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Stiri actuale
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28