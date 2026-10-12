Doi oficiali ucraineni au declarat că omologii lor americani au precizat clar că Washingtonul va considera Kievul responsabil în cazul în care infrastructura energetică rusă ar fi lovită în timpul armistițiului anunțat recent.

„Au sunat toți înalții oficiali militari și i-au amenințat”, a declarat un oficial ucrainean pentru Kyiv Independent. „Le spun tuturor că vor întrerupe atât schimbul de informații, cât și programul PURL.”

Amenințările vin după 48 de ore confuze, în cursul cărora președintele american Donald Trump a anunțat un „acord” controversat cu președintele rus Vladimir Putin privind importul de motorină rusă, urmat de cereri repetate ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodimir Zelenski din funcția de președinte, iar apoi de anunțul lui Trump privind un „armistițiu energetic” unilateral între Rusia și Ucraina, care a luat prin surprindere atât Moscova, cât și Kievul.

Mai mulți înalți oficiali ucraineni au declarat pentru sursa citată că oficialii de la Kiev nu au fost informați în prealabil despre anunțul lui Trump din 11 octombrie privind încetarea focului. După acest anunț, oficialii ucraineni ar fi fost supuși unor presiuni pentru a respecta încetarea focului și a se abține de la atacarea rafinăriilor de petrol rusești.

Rusia a continuat să atace infrastructura energetică ucraineană, centrala termică din Harkov fiind lovită la doar câteva ore după anunțul lui Trump.

Potrivit unui alt oficial, Pavlo Palisa, șef adjunct al Biroului Președintelui, responsabil cu afacerile militare, și Mîhailo Drapatîi, comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, au primit apeluri din partea americană.

PURL — care înseamnă „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” — este o inițiativă condusă de Europa care are ca scop furnizarea către Ucraina a armamentului american esențial, finanțată în principal de membrii NATO. În primul an al inițiativei, prin acest program a fost furnizat armament în valoare de 6,7 miliarde de dolari.

Deși ajutorul militar direct al SUA a fost suspendat de la învestirea lui Trump, schimbul de informații secrete cu Ucraina a continuat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat informațiile despre armistițiul energetic, dar a declarat că Rusia este pregătită să facă tot posibilul pentru a obține o pace de durată.

Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina este dispusă să respecte un armistițiu energetic reciproc, însă acesta trebuie să includă toate infrastructurile energetice, nu doar rafinăriile de petrol. Președintele ucrainean a subliniat că Rusia a continuat atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene, inclusiv asupra unei centrale din Harkov și a unei unități de producție a gazelor.

Zelenski a acuzat Moscova că nu respectă înțelegerea și a afirmat că Ucraina și-a demonstrat buna-credință, evitând atacurile asupra rafinăriilor rusești în noaptea precedentă.