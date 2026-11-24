Peter Magyar a anunțat o vizită oficială în Ucraina chiar înainte de a porni la drum. ”Voi avea discuții cu Zelenski”
Premierul ungar Peter Magyar a anunţat marţi că se va deplasa chiar în această zi în Ucraina pentru discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.
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„Astăzi merg în Transcarpatia, unde voi avea discuţii cu preşedintele Ucrainei şi mă voi întâlni cu responsabili ai comunităţii maghiare", a scris Magyar într-un mesaj pe Facebook.
După venirea sa la putere în luna mai, el a depus eforturi pentru normalizarea relaţiilor cu Kievul, care s-au degradat sub predecesorul său, naţionalistul Viktor Orban.
Deşi Budapesta şi Kievul au intrat de atunci într-o etapă de apropiere diplomatică, problema minorităţii maghiare din Ucraina, o comunitate de aproximativ 150.000 de persoane care trăiesc în principal în regiunea Transcarpatia din vestul ţării, a continuat să umbrească agenda bilaterală.
Noul premier maghiar preferă dialogul, în locul abordării conflictuale a lui Viktor Orban
Relaţiile dintre cele două ţari s-au deteriorat după ce Ucraina a introdus în anul 2017 o lege care a impus învăţământul în limba ucraineană începând cu clasa a cincea, iar o altă lege, adoptată doi ani mai târziu, a limitat folosirea oficială a limbii maghiare. Un alt motiv de tensiuni a fost refuzul lui Viktor Orban de a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia.
La fel ca predecesorul său, premierul Peter Magyar a cerut restabilirea deplină a drepturilor minorităţii maghiare, drept condiţie pentru deschiderea negocierilor pentru o posibilă aderare a Ucrainei la UE. Diferenţa constă în faptul că noul guvern de la Budapesta a optat pentru dialog în locul abordării conflictuale a lui Viktor Orban.
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