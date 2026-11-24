Deși Ucrainei i s-a acordat „perspectiva” unei viitoare aderări la NATO, în prezent nu există „unanimitate” între membrii săi în această privință, a spus Rutte la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin.

„Există o claritate totală în cadrul Alianței că, atunci când vine vorba de poziția noastră în privința celor care pot deveni membri ai NATO, decizia îi aparține Alianței”, a subliniat el.

Dacă aderarea Ucrainei la NATO ar putea face parte din negocierile cu Rusia este o problemă separată, a adăugat Rutte. „Dar problema cu speculațiile privind aceste discuții este că, pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții”, a spus el.

Secretarul general al NATO a subliniat faptul că SUA depun în prezent eforturi „herculeene” pentru a demara negocierile, coordonându-se îndeaproape cu Ucraina și Europa.

El a adăugat că NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin „să colaboreze pentru a vedea cum se termină totul”.

Adresându-se luni Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut din nou ca țara sa să fie admisă în Alianță. Aderarea ar reprezenta o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care nu fac decât să amintească de clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO, a argumentat Zelenski.

Rusia se opune aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Alianța a convenit, în principiu, că Ucraina ar trebui să-i devină membră. Totuși, unele state, între care și SUA, s-au opus acestei măsuri în ultimii ani.

Observație: Am reformulat ușor citatul lui Mark Rutte despre cine decide aderarea, pentru a evita traducerea nefirească „în privința a cine să fie membru”. Dacă este un citat tradus din declarația originală, formularea trebuie să păstreze cât mai fidel sensul acesteia.