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Vorbind la o conferință de presă în capitala slovacă Bratislava, după o reuniune a țărilor Grupului de la Vișegrad (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria), la care a fost invitată și Austria, premierul ungar a subliniat că celelalte state membre ale UE trebuie să țină cont de faptul că țările din Europa Centrală au o moștenire istorică diferită, că războiul din Ucraina este mai aproape de aceste țări decât de alte state membre, că presiunea migrației se resimte mai puternic în cazul lor și că ele se confruntă cu prețuri ridicate la energie într-o măsură mult mai acută decât altele, notează Agerpres.

Referindu-se la propunerea de buget multianual al UE înaintată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care prevede o reducere cu 200 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, premierul Péter Magyar a spus că nu o consideră, sub nicio formă, o bază de negociere.

Și gazda reuniunii, premierul slovac Robert Fico, a menționat că propunerea avansată de Antonio Costa este „inacceptabilă” pentru toate cele cinci state participante la această întâlnire, „întrucât nu abordează chestiunile fundamentale”, relatează agenția TASR.

În opinia șefului guvernului ungar, lucrurile începuseră să evolueze într-o direcție bună în timpul președințiilor cipriotă și irlandeză ale Consiliului UE, dar acum direcția este una „foarte proastă”.

Magyar a adăugat că i-a transmis lui Antonio Costa un lung mesaj, în care îi spune inclusiv că consideră complet inutil summitul european extraordinar convocat săptămâna aceasta, joi și vineri, pentru discuții în special asupra cadrului financiar multianual aferent perioadei 2028-2034.

Astfel de discuții, mai consideră premierul ungar, ar trebui să se desfășoare atunci când propunerile părților se vor fi apropiat unele de altele și „nu are sens” să se discute două zile la Bruxelles doar pentru a nu ajunge la nicio înțelegere.

De asemenea, premierul Péter Magyar a subliniat că Ungaria nu va accepta ca finanțarea Ucrainei să fie legată de bugetul multianual al UE. El a confirmat că, la fel ca Slovacia, Polonia, Republica Cehă și Austria, Ungaria este solidară cu Ucraina și îi va oferi tot sprijinul. „Am făcut acest lucru în trecut și îl vom face și în viitor”, a spus el, adăugând însă că este inacceptabil ca ajutorul pentru Ucraina să fie „impus” ca obligatoriu sau să fie folosit ca o amenințare ori ca o condiție.

Premierul ungar a remarcat faptul că unele guverne europene speră să-și crească popularitatea pe plan intern prin reducerea contribuțiilor la bugetul UE, dar a avertizat că Ungaria nu va plăti prețul pentru deciziile sociale și politice greșite ale altor state membre. „Vom fi prezenți și vom fi constructivi”, a asigurat el, adăugând că la Bruxelles toată lumea știe, în linii mari, unde se află calea de mijloc și compromisul.

După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene un ajutor financiar de încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, în plus față de împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat în derulare pentru perioada 2026-2027, cancelarul german Friedrich Merz a amenințat luna aceasta că va bloca bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor pentru Ucraina.

Această declarație a cancelarului german a fost descrisă atunci de premierul slovac Robert Fico drept un „caz clar de șantaj”. Fico a adăugat că Slovacia are în interiorul UE aceeași putere de veto ca Germania și, ca țară suverană, are dreptul la propria opinie în această chestiune.

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută un nou împrumut pentru Ucraina, de 45 de miliarde de euro. La fel ca împrumutul precedent de 90 de miliarde de euro, noul împrumut ar urma să fie rambursat de Ucraina numai dacă Rusia i-ar plăti „reparații de război”; altfel, va fi plătit de statele europene garante. Ungaria, Republica Cehă și Slovacia au fost scutite de la oferirea de garanții pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro, întrucât au refuzat să participe la acest mecanism de garantare.