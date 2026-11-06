Acesta este investigat și de poliția din Filipine, în urma unor acuzații potrivit cărora ar fi păstrat în locuința sa imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor.

Săptămâna trecută, autoritățile din Filipine au obținut un mandat judecătoresc pentru a începe examinarea materialelor digitale.

Materialele, inclusiv dispozitive electronice și hard diskuri, au fost predate poliției de fiul său, Thomas Markle Jr.

Thomas Markle Sr. neagă toate acuzațiile.

Potrivit publicației britanice The Sun, fratele vitreg al lui Meghan Markle ar fi susținut că a descoperit o colecție de imagini aparținând tatălui său, în fosta locuință a acestuia din Filipine.

Publicația mai relatează că Thomas Markle Jr. ar fi contactat și FBI-ul din Statele Unite în luna iulie.

Thomas Markle Sr. s-a mutat în Filipine în 2025, după ce a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale.

În prezent, acesta s-ar afla într-un centru de recuperare medicală din Florida.