Autorităţile mexicane l-au capturat noaptea trecută pe Fausto Isidro Meza Flores, unul dintre cei mai importanţi lideri de cartel, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”, în statul Sinaloa, relatează AP.
Guvernul a precizat sâmbătă că informaţiile furnizate de administraţia Trump au ajutat autorităţile să-l captureze, dar a oferit puţine detalii despre modul în care autorităţile din Mexic şi din Statele Unite s-au coordonat pentru a-l reţine pe Meza Flores, scrie News.ro.
Meza Flores era unul dintre cei mai căutaţi 10 fugari de către FBI şi unul dintre liderii de vârf ai organizaţiei criminale Beltrán Leyva, fiind totodată un aliat-cheie al unei facţiuni a Cartelului Sinaloa cunoscută sub numele de „Los Mayos”. Capturarea sa reprezintă o lovitură pentru cartel, în contextul în care acesta se luptă cu o altă facţiune pentru controlul statului din nordul Mexicului.
Imaginile din oraşul Guasave, din statul Sinaloa, unde a fost capturat Meza Flores, arată civili ţipând şi fugind de focurile de armă în timpul unui meci de baseball, maşini şi benzinării în flăcări, precum şi elicoptere care survolează zona şi trag asupra caselor din zonă. Astfel de demonstraţii de forţă din partea cartelurilor sunt frecvente în urma capturării sau uciderii liderilor.
Meza Flores era căutat pentru trafic de droguri către Statele Unite şi pentru deţinerea ilegală de arme de foc.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo.
(a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I.
La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente:
Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.
Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas.
Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.
Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.
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Autorităţile mexicane au declarat că au folosit „discreţia şi elementul surprizei” pentru a-l captura, stabilind un perimetru de securitate în jurul clădirii în care se afla. După ce au fost atacaţi cu arme de foc şi explozivi de către persoane care se presupune că erau membri ai cartelului, membrii forţelor armate au pătruns într-o locuinţă şi l-au reţinut.
Un videoclip distribuit de autorităţi arată bărbaţi în camuflaj, înarmaţi până în dinţi, conducând un bărbat care părea să fie Meza Flores printr-o casă slab iluminată şi urcându-l în spatele unui camion.
Această captură de mare amploare are loc în contextul în care preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, se confruntă cu presiuni din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru a lua măsuri dure împotriva cartelurilor. Sheinbaum a luptat împotriva grupărilor ilegale într-un mod mai agresiv decât predecesorii săi, iar numărul omuciderilor a scăzut semnificativ în cei doi ani de mandat ai săi.
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