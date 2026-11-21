Guvernul a precizat sâmbătă că informaţiile furnizate de administraţia Trump au ajutat autorităţile să-l captureze, dar a oferit puţine detalii despre modul în care autorităţile din Mexic şi din Statele Unite s-au coordonat pentru a-l reţine pe Meza Flores, scrie News.ro.

Meza Flores era unul dintre cei mai căutaţi 10 fugari de către FBI şi unul dintre liderii de vârf ai organizaţiei criminale Beltrán Leyva, fiind totodată un aliat-cheie al unei facţiuni a Cartelului Sinaloa cunoscută sub numele de „Los Mayos”. Capturarea sa reprezintă o lovitură pentru cartel, în contextul în care acesta se luptă cu o altă facţiune pentru controlul statului din nordul Mexicului.

Imaginile din oraşul Guasave, din statul Sinaloa, unde a fost capturat Meza Flores, arată civili ţipând şi fugind de focurile de armă în timpul unui meci de baseball, maşini şi benzinării în flăcări, precum şi elicoptere care survolează zona şi trag asupra caselor din zonă. Astfel de demonstraţii de forţă din partea cartelurilor sunt frecvente în urma capturării sau uciderii liderilor.

Meza Flores era căutat pentru trafic de droguri către Statele Unite şi pentru deţinerea ilegală de arme de foc.