Bărbatul nu a fugit însă cu bunurile găsite. Obosit, s-a întins într-unul dintre paturile proprietarilor și a adormit buștean. A fost găsit a doua zi dimineață de carabinierii alertați de un vecin.

Totul s-a întâmplat într-o localitate din provincia Arezzo. Potrivit presei italiene, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar fi intrat într-o casă de vacanță, ai cărei proprietari erau plecați.

Ar fi căutat prin camere și ar fi ales câteva obiecte, însă, în loc să fugă, s-ar fi întins într-un pat, unde a adormit. A fost găsit abia a doua zi dimineață, după ce un vecin a observat ceva suspect și a chemat carabinierii. Polițiștii l-au trezit și l-au arestat.

S-a culcat pentru că îi era frig

Jurnaliștii italieni relatează că, în fața judecătorilor, românul ar fi povestit că venise cu trenul din Roma, în căutarea unui loc de muncă.

Întrebat de ce a rămas în locuință, acesta ar fi spus că era obosit, băuse o sticlă de vin și îi era frig. Individul, care ar avea antecedente penale, se află acum în închisoare, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă intrase acolo să fure sau doar s-a adăpostit.