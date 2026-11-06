Potrivit ministrului, conducătorii acestor instituţii vor ocupa funcţiile în urma unui concurs, pe baza unor contracte de management încheiate pentru o perioadă de patru ani, cu indicatori de performanţă şi evaluare anuală, iar acolo unde managementul este defectuos şi obiectivele asumate nu sunt îndeplinite, contractele vor putea fi reziliate în condiţiile legii.

"Deşi suntem în anul 2026, sistemul medical are încă instituţii în care funcţiile de conducere sunt ocupate pe viaţă. Nu pot să accept aşa ceva! Vreau instituţii în care performanţa directorilor să poată fi evaluată şi în care, atunci când există probleme de management sau obiectivele asumate nu sunt îndeplinite, să pot interveni. Astăzi am pus în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă prin care introducem reguli clare pentru conducerea instituţiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", a scris Rogobete pe Facebook.

Noile reguli vor fi aplicate categoriei de instituţii menţionate, printre care se numără Institutul Naţional de Sănătate Publică, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină şi Agenţia Naţională de Transplant, alături de alte instituţii importante pentru funcţionarea sistemului de sănătate.

Conform aceluiaşi proiect de ordonanţă, este simplificată procedura de recunoaştere a diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist obţinute în Marea Britanie. Astfel, medicii care doresc să profeseze în România trebuie să beneficieze de proceduri administrative clare şi eficiente.

"Pentru medicii rezidenţi, am extins posibilitatea desemnării coordonatorilor de pregătire, inclusiv din rândul cadrelor didactice care ocupă funcţii de şefi de secţie în spitale. Am simplificat şi condiţiile de desemnare a coordonatorilor pentru specialităţile deficitare, precum neurologia pediatrică, expertiza medicală a capacităţii de muncă, medicina sportivă, dar şi alte specialităţi în care există situaţii în care pregătirea rezidenţilor este asigurată de un singur coordonator la nivel naţional", a precizat Rogobete.

În acelaşi timp, s-a creat cadrul legal pentru simplificarea angajării medicilor care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat încă examenul de specialist, în condiţiile prevăzute de lege.

"Este o soluţie care poate contribui la reducerea presiunii asupra personalului medical din spitale", a transmis ministrul Sănătăţii.